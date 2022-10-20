Казахстан намерен сохранить лидерство по притоку иностранных инвестиций в Центральной Азии

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В Казахстане планируют увеличить приток иностранных инвестиций до 25 миллиардов долларов США в 2022 году. Об этом стало известно на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям.

В Астане состоялся Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям - Kazakhstan Global Investment Roundtable – 2022. Ежегодное инвестиционное мероприятие собрало на своей площадке свыше 600 участников - глав крупных зарубежных компаний, приехавших в Казахстан для создания новых производств и услуг. По итогам встречи стороны подписали документы по реализации инвестиционных проектов в различных регионах страны на общую сумму 1,5 миллиардов долларов США, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Главными темами обсуждения стали тенденции развития мировой экономики, возможности расширения сотрудничества республики с глобальными зарубежными партнерами, привлечение новых прямых инвестиций в Казахстан, адаптация к другой логистической реальности в условиях новой экономики и инвестиции в будущее АПК для обеспечения продовольственной безопасности.

По словам экспертов, в этом году рост инвестиций составил 28 процентов, несмотря на события, которые происходят вокруг страны. Среди основных стран-инвесторов Казахстана - страны Западной Европы, Южная Корея, Япония, Китай и Россия. Около 90 процентов всех инвестиций поступают в республику именно оттуда, но геополитическая ситуация и санкции могут изменить ситуацию.

"Все эти компании здесь, и наша задача – показать, что мы остаемся островом стабильности для инвесторов, что все произошедшие события не повлияют на наши инвестиционные обязательства", – подчеркнул Алмас Айдаров.

А. Айдаров напомнил, что Казахстан занимает 6-е место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, где более 80 процентов земель или 220 миллионов га используется для производства. Что касается перспектив развития сотрудничества в области логистики, то Казахстан является крупнейшим транзитным узлом в Центральной Азии, имеет прямой доступ к рынку более чем миллиарда потребителей, включая страны Евразийского экономического союза, Центральной Азии и Китай.

Иностранные эксперты тоже считают, что Казахстан может осваивать новые логистические направления.

"Казахстан является ключевым маршрутом из Китая в Европу. Когда мы говорим о разрывах в цепочке поставок, думаю, мы испытываем определенные вопросы. Например, с февраля мы заметили, что на самом деле Казахстан где-то зависит от своих соседей, но нет причин, чтобы не быть самодостаточной. Страна может быть самодостаточной, и мы видим все больше новых цепочек", - сказал глава компании "Alstom" по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Андрю Делеоне.

Менеджер по управлению фондами, который фокусируется на развивающихся рынках - главный исполнительный директор "INOKS Capital" Набил Абдул-Массих отметил, что в нынешних условиях, когда на повестке многих стран стоит вопрос продовольственной безопасности, сельское хозяйство становится одной из привлекательных сфер для инвестиций.

"Мы начали инвестировать в сельское хозяйство. Мы видим преимущество. Территория большая, это привлекательно. Мы должны использовать самые эффективные способы для транспортных маршрутов, чтобы доставить продукты на другие рынки. Казахстан может нивелировать эти риски, связанные с безопасностью", - объяснил Набил Абдул-Массих.

Главный исполнительный директор группы компании "Maire Tecnimont" Алессандро Бернини изъявил желание стать инвестором в сфере инфраструктуры.

"Мы не только предоставляем технологии и возможности быстро построить завод, но и можем привести на казахстанский рынок тех международных игроков, которые позволят улучшать инфраструктуру и оказывать услуги. Мы хотим играть роль в росте этой инфраструктуры в этой стране, что в свою очередь внесет вклад в вопросах продовольственной безопасностью", - отметил Алессандро Бернини.

Привлечение инвестиций, по словам экспертов, является одной из главных задач Правительства, и сегодня Казахстан стремится сохранить лидерство среди центрально азиатских государств по этому показателю.

"Уже сейчас мы привлекаем 70 процентов всех вложений в регион. Для дальнейшего улучшения инвестиционной экосистемы Правительством принята новая Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Ее реализация позволит достичь амбициозной задачи, поставленной перед Правительством, по притоку прямых иностранных инвестиций до 25 миллиардов долларов США к 2025 году. Концепция предусматривает комплекс мер, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Опираясь на важность тенденции применения принципов ESG, акцент в Концепции сделан на стимулирование инвестиций в проекты устойчивого развития", - отметил Алмас Айдаров.

Большая часть проектов, по которым были подписаны соглашения в рамках круглого стола, будет реализована в сфере обрабатывающей промышленности - в таких отраслях, как металлургия, нефтехимия и переработка газа, транспорт и логистика, производство стройматериалов, производство сельхозтехники, строительство инфраструктуры, фармацевтика, производство электроэнергии.