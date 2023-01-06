Казахстан намерен превратиться в глобальный центр экономики будущего - Асет Иргалиев

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Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев рассказал изданию The Banker о готовности Казахстана к экономике будущего, передаёт BaigeNews.kz.

На фоне растущих краткосрочных экономических вызовов, государства не должны упускать из виду необходимость позиционирования себя для процветания в меняющемся мире, считает А. Иргалиев.

"В наше время, характеризующимся неотложными экономическими проблемами, быстро меняющимся геополитическим климатом и бешеным темпом мировых новостных циклов, навязчивое внимание к краткосрочному периоду неизбежно.

Хотя решение насущных проблем и их максимально эффективное и результативное решение является очевидным приоритетом для правительств, существует также риск, что в бешеном темпе этого глобализированного мира, государства потеряют из виду долгосрочную перспективу. Единственный способ для экономик процветать, а не просто выживать в условиях непрекращающихся бумов и спадов, которые порождает наша глобализированная система, − это наметить чёткий путь на долгосрочную перспективу и разработать стратегию, рассчитанную на десятилетия, а не на недели", - говорится в статье.

Разработкой этих долгосрочных перспективных планов занимается Агентство по стратегическому планированию и реформам. Его руководитель считает, что несмотря на политические, экономические и энергетические кризисы, "есть основания для значительного оптимизма в отношении экономики Казахстана" - согласно недавнему отчёту Европейского банка реконструкции и развития, экономика Казахстана оказалась более устойчивой к геополитическим потрясениям 2022 года, чем ожидалось ранее.



"Казахстан намерен превратиться в глобальный центр экономики будущего, делая преобразующие инвестиции в основы нашей экономики, чтобы вывести нас из "ловушки среднего дохода" в новую эру процветания для нашего народа. Это, конечно же, начинается с нашего подхода к самому большому источнику дохода − энергии. Нефть была и буквальным, и реальным топливом, которое питало нашу экономику в течение трёх десятилетий после обретения независимости. Доходы от нефти не только принесли нам значительное национальное богатство и экономический рост, их реинвестирование позволило нам создать государственные услуги и инфраструктуру самого высокого уровня. Вместо того чтобы повторять ошибки других стран, обладающих природными ресурсами, − так называемое "ресурсное проклятие" − мы постоянно реинвестируем наши доходы в наше население.

Однако мы знаем, что это не может продолжаться вечно. Помимо того, что нефть и другие углеводороды являются ограниченными ресурсами, цена, которую придется заплатить за дальнейшую зависимость от нефти, слишком высока, как с точки зрения ущерба климату и окружающей среде, так и с точки зрения волатильности, вызванной чрезмерной зависимостью от сырьевых товаров", - считает Иргалиев.





По мнению эксперта, Казахстан идеально подходит для развития крупных производственных мощностей благодаря своим природным преимуществам. В частности, на севере страны находятся одни из самых ветреных районов в мире за пределами полярных областей. Наш ветроэнергетический потенциал оценивается более чем в 920 тераватт-часов (ТВтч) в год. Для сравнения, в 2021 году ветровая и солнечная энергия во всем мире обеспечила 2894 ТВт-ч электроэнергии. В южных регионах нашей страны также имеются значительные возможности для производства солнечной энергии с годовым потенциалом до 2,5 ТВтч. Огромные степные просторы нашей страны означают наличие огромных малонаселенных территорий, которые идеально подходят для таких "зелёных" разработок.

Помимо того, что Казахстан сам по себе является потенциально энергетической державой, он также играет роль в качестве поставщика для мира. С точки зрения ядерной энергетики, тот факт, что Казахстан обладает 14% мирового запаса урана и производит 45% мирового объёма добычи, означает, что для тех, кто стремится использовать больше ядерной энергии, Казахстан является важным партнёром.

"Эти урановые ресурсы означают, что нам предстоит сыграть решающую роль в поставках редкоземельных металлов для мировой экономики, которая будет всё больше зависеть от таких металлов, как диспрозий и неодим. От возобновляемых технологий до микрочипов и катализаторов, редкоземельные металлы, которые могут производиться из урановых хвостов, будут играть всё большую роль как в экономике Казахстана, так и в мировой экономике в целом.

Мы уже добились значительного прогресса в этом направлении. Ещё одним ценным шагом в этом направлении стал наш меморандум о взаимопонимании, подписанный с ЕС по сырью, в котором основное внимание уделяется потенциалу расширения этих отраслей и развитию надёжных и устойчивых цепочек поставок в Европу. Этот меморандум также охватывает "зелёный водород", ещё одну важную область роста, и совпал с объявлением о заключении соглашения с группой Svevind Energy на сумму 50 млрд долларов США о строительстве в Казахстане завода по производству "зеленого водорода" мощностью 20 гигаватт − крупнейшего в мире".

Таким образом, Казахстан готовится к масштабному экономическому росту в ближайшие десятилетия, опираясь на эти ключевые направления. Но самым важным ресурсом страны эксперт называет население.

"Мы делаем ещё более значительные инвестиции в наш человеческий капитал. Это включает в себя беспрецедентное увеличение финансовой поддержки нашей молодёжи, которая будет движущей силой завтрашнего Казахстана. Президент учредил Национальный фонд помощи детям, который направляет 50% годового дохода нашего суверенного инвестиционного фонда на специальные счета, для каждого молодого человека, чтобы помочь им получить наилучший старт во взрослую жизнь. Мы в очередной раз повысили минимальную заработную плату. Мы принимаем новые меры по поддержке предпринимательства − добавляем новые стимулы для тех, кто начинает новый бизнес, с помощью микрокредитования", - говорится в статье.



Диверсификация экономики и создание рабочих мест в сельской местности, становятся всё более важными целями экономической политики, учитывая ожидаемое влияние на доходы снижения цен на нефть, занятость и торговлю. Например, сельскохозяйственный сектор, который в настоящее время работает на низком уровне производительности, может внести значительный вклад в диверсификацию экономики и создание рабочих мест в сельской местности, не в последнюю очередь за счет развития агробизнеса с высокой добавленной стоимостью. В сельском хозяйстве, как и во всех потенциально растущих секторах, увеличение и привлечение инвестиций − в том числе иностранных − станет основной движущей силой экономического обновления.