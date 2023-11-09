Казахстан намерен экспортировать порядка 100 видов товаров в страны ОЭС

Стимулирование межрегиональной торговли должно стать приоритетным направлением для укрепления сотрудничества стран Организации экономического сотрудничества. Об этом на 16-м саммите ОЭС сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что ОЭС объединяет важный стратегический регион мира с огромными запасами природных ресурсов, имеющих важнейшее значение не только для стран-участниц, но и для всей мировой экономики. В целом государства ОЭС охватывают территорию в 8 млн квадратных километров с населением порядка 500 млн человек и совокупным объемом ВВП в 2 трлн долларов.

"Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале Организации, позволяющем ставить весьма амбициозные задачи для дальнейшего роста ее авторитета на международной арене", — сказал премьер-министр.

По его словам, одним из приоритетных направлений для укрепления сотрудничества должно стать стимулирование межрегиональной торговли.

"По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40% и достиг $16,5 млрд. Вместе с тем за 8 месяцев текущего года торговый оборот снизился на 3%. Для повышения этих показателей мы готовы экспортировать в каждую страну Организации дополнительно в среднем порядка 100 видов товаров", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что республика реализует масштабные проекты по строительству трансграничных хабов, которые позволят увеличить объемы транспортировки переработанных и продовольственных продуктов. Так, одной из ключевых точек роста в развитии современной трансграничной торгово-логистической инфраструктуры является международный центр промышленного сотрудничества "Центральная Азия" на казахстанско-узбекской границе. Аналогичный промышленный торгово-логистический комплекс будет построен и на границе с Кыргызстаном.

"Наряду с этим, предлагаем укреплять сотрудничество в рамках ОЭС с использованием уже созданных и функционирующих в Казахстане складов временного хранения по периметру наших границ", — сказал премьер-министр.

Премьер-министр добавил, что вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора "Север-Юг". Для развития данного маршрута разработана Дорожная карта совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года. Особую важность также представляет железная дорога "Казахстан-Туркменистан-Иран" как кратчайший маршрут между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За 9 месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн.