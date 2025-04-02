Не успели казахстанцы насладиться долгожданным солнцем и теплом, как на горизонте появляется новый циклонический вихрь, передаёт BaigeNews.kz. Этот "гость" принесет с собой холодные воздушные массы, которые превратят ясную погоду в грозовую бурю. Ветер уже начинает выдувать тучи, а с ними – дожди и грозы, которые захватят северные регионы страны. Ночи же принесут мокрый снег, а в некоторых местах возможно выпадение града, как неожиданный сюрприз от природы.

В пятницу, 5 апреля, на стыке воздушных масс и горных цепей востока и юго-востока Казахстана обострятся синоптические процессы. Это столкновение принесет мощные осадки, которые затопят эти регионы, напоминая, что природа всегда умеет удивлять.

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