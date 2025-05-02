Казахстан накроет дождями, грозами и пыльными бурями
На юге Казахстана будет сухо и без осадков.
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В начале мая 2025 года Казахстан столкнется с нестабильными погодными условиями, вызванными быстрой сменой барических образований, передаёт BaigeNews.kz. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и усиление ветра по всей территории страны, а также осадки в виде дождя и снега в северных, восточных и горных районах юго-востока.
Так, в юго-восточной части республики ожидаются сильные дожди и осадки в виде снега в горных районах. В то же время, на юге Казахстана будет сухо и без осадков. На северо-западе, севере и в центре страны в дневное время прогнозируется град, а на западе и юге страны стоит ожидать пыльные бури.
Кроме того, в ночные и утренние часы по всему Казахстану будет наблюдаться туман, что может осложнить видимость и движение на дорогах.
Температурный фон в стране останется стабильным, резких изменений не ожидается.
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