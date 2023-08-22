Казахстан находится в режиме ожидания - политолог о предстоящем Послании

Ежегодное Послание является традиционным в казахстанской политической практике, служит важнейшей составной частью политического дискурса страны, написал в Facebook политолог Эдуард Полетаев.

"Казахстан в настоящее время находится в режиме ожидания. 1 сентября 2023 года Президент Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 44 Конституции РК огласит новое Послание народу Казахстана, в котором очевидно будет заложена программа дальнейшего развития страны на ближайшее время", - отметил Полетаев.

По словам эксперта, Послания президента занимают особое место в новейшей истории государства, поскольку оказывают прямое воздействие не только на органы власти, но и на каждого казахстанца в отдельности.

"Послание 2022 года "Справедливое государство, единая нация, благополучное общество" не является исключением. В нём отмечено пять приоритетных направлений реформ. Это новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, а также закон и порядок. Посланием оказались охвачены многие вопросы, волнующие граждан, основная его часть посвящена социально-экономическому развитию страны", - написал политолог.

Однако, по мнению Полетаева, наиболее медийно - подсвеченным оказалось предложение главы государства, высказанное им в ходе выступления, о проведении осенью прошлого года внеочередных президентских выборов, в первой половине текущего года - выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней, а также об установлении ограничения мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Кроме того, в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех", а в результате реализации поручения Президента об упрощении процедуры регистрации политических партий возникли две новые политические силы - партия зелёных "Байтак" и партия Respublica, сумевшая попасть в парламент.

"Решение таких жизненно важных проблем, поднятых в Послании, должно помочь дальнейшему поступательному продвижению государства и общества по пути прогресса", - добавил Полетаев.

Кроме того, он отметил, что ключевые инициативы главы государства не должны торпедироваться нерадивыми чиновниками.

"В последнее время значительно усилился контроль над местными властями, прежде всего за счёт активной ротации чиновников и борьбы с коррупцией. Даже если все чиновники станут исключительно честными и компетентными, их необходимо контролировать. Независимо от степени квалификации они могут выносить ошибочные суждения, совершать незначительные и грубые ошибки или каким-то иным способом не выполнять свои обязанности должным образом", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, необходимо добиться ответственности чиновников за свои действия, поскольку именно в сфере государственной службы существуют возможности злоупотребления доверием, игнорирования народных требований и ожиданий.