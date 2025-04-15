  • 15 Апреля, 17:39
  • BAIGENEWS

Казахстан начнёт выдавать ИИН иностранцам в России по новым правилам

Процедура будет проходить через посольство.

Сегодня, 17:00
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: pixabay.com

С 18 апреля Посольство Казахстана в Российской Федерации возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) и выдачу его результатов иностранным гражданам, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новому алгоритму, ИИН можно получить в посольстве при наличии определённых оснований:

  • участие в инвестиционных проектах в РК;
  • работа с маркированными товарами;
  • брак с гражданином Республики Казахстан;
  • наличие детей от граждан Казахстана;
  • вступление в наследство;
  • участие в программах Digital Nomad;
  • наличие инвалидности;
  • возраст от 65 лет;
  • регистрация в качестве производителя пестицидов;
  • руководство юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане.

Для получения услуги иностранный гражданин должен лично обратиться в посольство с пакетом документов.

Важно: документы, выданные за рубежом, подлежат обязательной легализации или апостилированию, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

Если предоставлен неполный пакет документов или срок действия истёк, в приёме заявления будет отказано.

Проект призван упростить процедуру получения ИИН для определённых категорий иностранных граждан, имеющих тесную связь с Казахстаном, и расширяет доступ к цифровым и юридическим услугам в стране.

Ранее сообщалось, что ИИН для иностранцев теперь доступен в 100 посольствах по всему миру.

Напомним, с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно была приостановлена.

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