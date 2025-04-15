Казахстан начнёт выдавать ИИН иностранцам в России по новым правилам
Процедура будет проходить через посольство.
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С 18 апреля Посольство Казахстана в Российской Федерации возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) и выдачу его результатов иностранным гражданам, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно новому алгоритму, ИИН можно получить в посольстве при наличии определённых оснований:
- участие в инвестиционных проектах в РК;
- работа с маркированными товарами;
- брак с гражданином Республики Казахстан;
- наличие детей от граждан Казахстана;
- вступление в наследство;
- участие в программах Digital Nomad;
- наличие инвалидности;
- возраст от 65 лет;
- регистрация в качестве производителя пестицидов;
- руководство юридическим лицом, зарегистрированным в Казахстане.
Для получения услуги иностранный гражданин должен лично обратиться в посольство с пакетом документов.
Важно: документы, выданные за рубежом, подлежат обязательной легализации или апостилированию, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.
Если предоставлен неполный пакет документов или срок действия истёк, в приёме заявления будет отказано.
Проект призван упростить процедуру получения ИИН для определённых категорий иностранных граждан, имеющих тесную связь с Казахстаном, и расширяет доступ к цифровым и юридическим услугам в стране.
Ранее сообщалось, что ИИН для иностранцев теперь доступен в 100 посольствах по всему миру.
Напомним, с 1 января 2025 года выдача ИИН иностранным гражданам временно была приостановлена.
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