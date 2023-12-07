Казахстан начнёт экспортировать замороженное мясо в Иран

В скором времени Казахстан начнёт экспортировать не только охлаждённое, но и замороженное мясо в Иран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин и заместитель министра и глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи подписали меморандум. Благодаря нему у отечественных животноводов появятся новые экспортные пути для поставок замороженного мяса.

Стороны договорились, что казахстанцы будут поставлять говядину без костей. Ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной говядины предоставит иранская сторона.

Иран в свою очередь сможет поставлять в Казахстан и страны ЕАЭС молочную продукцию. Это станет возможным после проведения аудита и совместной инспекции с участием инспекторов ЕАЭС и Республики Казахстан.

Сообщается также, что по просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с трёх до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.