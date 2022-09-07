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  • Казахстан начнет выдавать новые визы для инвесторов и талантливых иностранцев
liter.kz Сегодня, 10:18
365
Фото: liter.kz

Казахстан начнет выдавать новые визы для инвесторов и талантливых иностранцев

Министерство труда и соцзащиты Казахстана разработало пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны. В рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрено внедрение в республике виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев, сообщает BaigeNews.kz.

Будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.

Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.

Также предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тысяч долларов США в экономику Казахстана. "Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

Кроме того, в целях развития образовательной иммиграции в концепции будет предусмотрено:

  • расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;
  • привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. При этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) "научно-педагогические визы" с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.

В министерстве труда и соцзащиты считают, что реализация этой задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и, в конечном итоге, создать условия для инновационного развития человеческого капитала Республики Казахстан.

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#миграция #мигранты #визовый режим
Сегодня, 10:18
365
Журналист

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