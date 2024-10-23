Казахстан начнет поставки автомобилей для состоятельных граждан Афганистана

Казахстан может начать продажу первых автомобилей в Афганистан уже в следующем году, передает BaigeNews.kz.

О просьбе зарубежных коллег организовать поставку машин, на брифинге в правительстве рассказал Серик Жумангарин. Ситуацию заместитель премьер-министра Казахстана описал на примере Кабула. Город, по его словам, хорошо развивается. Продолжается строительство и торговля.

"Появилась уже какая-то прослойка с деньгами. Развивается средний класс. Поэтому попросили организовать встречи и возможности организации автоцентров для продажи наших машин: новых и б/у. Я уже с несколькими людьми связался по этому вопросу и мы сейчас его прорабатываем. Ну, в первую очередь, нужен надежный партнер с афганской стороны, а для организации подобного рода бизнеса - маршруты доставок. Думаю, что в следующем году реально уже начать продавать первые машины. Я попросил их, правда, взять на себя вопросы, связанные с помещением, со строительством и так далее", - рассказал Серик Жумангарин.

Сегодня, по словам спикера, должен быть открыт корреспондентский счет одного из крупнейших банков Афганистана. Таким образом, наши страны смогут совершать прямые платежные операции.

До этого заместитель премьер-министра рассказал о рисках подорожания некоторых продуктов. В список товаров, от импорта которых наша страна до сих пор не может отказаться, вошло пять позиций.