Казахстан начал новый цикл демократических перемен - эксперт

Об этом на заседании экспертной группы Варшавской конференции по человеческому измерению заявил директор общественного фонда "Национальный фонд процветания" Усен Сулеймен, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Усен Сулеймен отметил, что Казахстан был одним из самых успешных государств после распада Советского Союза. Но в последние годы эта модель оказалась под угрозой.

"За впечатляющим ростом нашей экономики наше богатство сосредоточилось в руках избранного круга – 162 человек, владеющих половиной богатства Казахстана", - сказал в своём выступлении Сулеймен.

Эксперт считает, что граждане Казахстана начали испытывать симптомы "ловушки среднего дохода", объясняя это тем, что несмотря на расширение экономики, рост доходов и социальное развитие находятся в стагнации.

Усен Сулеймен отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев взял на себя обязательство построить Справедливый Казахстан, в котором каждый гражданин, независимо от этнической принадлежности, пола и возраста, имеет одинаковые возможности, права и защиту. Он также начал экономические реформы, чтобы вырваться из олигополии и "ловушки среднего дохода". Эти шаги создали внутреннюю напряженность – некоторые из них находятся в оппозиции, и, как следствие, в Казахстане произошли события января 2022 года.

"Теперь Казахстан начинает новый цикл демократических перемен в тесном сотрудничестве с договорными органами ООН по правам человека и ОБСЕ – для поддержки продолжающегося процесса политических реформ. Конституция Казахстана была изменена на треть после рекомендаций правозащитного механизма ОБСЕ и ООН", - проинформировал эксперт.

Президент Токаев ввёл ограничение на один срок полномочий президентов, запрещающее переизбрание. Он также запретил своим родственникам президента работать в правительстве, в то время как у президентов Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана их собственные дочери и сыновья работают главами администраций.

Регистрационный порог для официальных политических партий сокращен в четыре раза. Оппозиционные партии, такие как "Ак жол", Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая партия) и партия "Ауыл", приняли участие в недавних парламентских выборах. Фактически партия "Ак жол" сейчас имеет 12 мест в парламенте.

Особое внимание эксперт обратил на обеспечение защиты прав человека в Казахстане.

"В Казахстане созданы механизмы защиты прав человека и демократии, такие как Омбудсмен по правам человека, Омбудсмен по правам детей, Омбудсмен по защите прав людей с ограниченными возможностями. Казахстан восстановил Конституционный суд. Президент подписал новый закон о возвращении активов", - отметил Сулеймен.

По словам Усена Сулеймена, для беглеца Мухтара Аблязова, который вывел из казахстанского банка семь миллиардов долларов и сбежал в Великобританию, а затем во Францию, очень важно сохранить статус "политического убежища". Политизируя себя, он защищает свои украденные средства от усилий по возвращению активов, отметил Усенов. В целом, эксперт уверен, что влиятельные клептократы используют свои нечестные финансовые доходы для лоббирования иностранных правительств и финансирования так называемой "правозащитной" деятельности внутри Казахстана.