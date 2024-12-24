Казахстан начал экспортировать мясо в Армению
На подходе поставка свинины в Грузию.
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Первые 20 тонн замороженного мяса свинины экспортированы в Ереван. Отправителем выступила Северо-Казахстанская компания EMC Agro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.
Для предприятия это первый опыт сотрудничества с зарубежными предпринимателями.
"Мы также провели переговоры по поводу экспорта свинины в Грузию. На днях в эту страну будут отправлены первые 20 тонн мяса. Это можно назвать большим событием для Казахстана, так как данный рынок нам только открывается. Армения и Грузия выразили готовность закупать у нас до 400 тонн мяса ежемесячно. Предприятие каждый месяц продает 700-800 тонн свинины внутри страны", - отметили в компании.
Рассматривается также сотрудничество с Китаем - самым крупным потребителем свинины в мире. Летом этого года представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс в СКО и выразили заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн свинины в год.
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