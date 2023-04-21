Казахстан на пороге дефицита электроэнергии

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В Казахстане исчерпан запас прочности электростанций, передаёт BaigeNews.kz.

С таким заявлением глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев выступил на выездном заседании Общественного совета "Самрук-Қазына", которое проходит на ТЭЦ-2 в Алматы.

По его словам, к 2029 году в Казахстане ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Потребление энергии в стране постоянно растёт. За последние пять лет оно выросло на 9,4 процента. Новые мощности по производству электроэнергии запускаются, но с гораздо меньшей скоростью из-за недостатка финансирования и низких тарифов. Из-за этого растет нагрузка на действующие ТЭЦ. Их износ приводит к частым авариям, таким как в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау

"Самрук-Энерго" решает проблему за счет модернизации действующих и строительства новых электростанций общей мощностью 4,1 ГВт. Крупные проекты реализуются в Алматы и Экибастузе.