Казахстан на полгода ограничил экспорт картофеля
В Минсельхозе заверили, что сейчас запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности страны.
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По поручению премьер-министра, министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции ведут постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тысяч тонн до 605 тысяч тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге). В этой связи, в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании Межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенного 18 января 2025 года, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января этого года полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.
Кроме того, территориальными органами Министерства торговли и интеграции совместно с территориальными подразделениями антимонопольного органа ведется усиленный мониторинг ситуации и в случае нарушения действующего законодательства по вопросам торговой деятельности ими будут приняты незамедлительные меры воздействия на участников рынка.
"По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах)", — говорится в сообщении.
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