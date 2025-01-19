По поручению премьер-министра, министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции ведут постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тысяч тонн до 605 тысяч тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге). В этой связи, в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании Межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенного 18 января 2025 года, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января этого года полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

Кроме того, территориальными органами Министерства торговли и интеграции совместно с территориальными подразделениями антимонопольного органа ведется усиленный мониторинг ситуации и в случае нарушения действующего законодательства по вопросам торговой деятельности ими будут приняты незамедлительные меры воздействия на участников рынка.