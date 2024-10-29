Казахстан на 17% отстает от прошлогоднего показателя по выпуску авто

Запустить серийное производство мультимедийных систем и автокресел планируют в этом году в Алматы, передает BaigeNews.kz.

На заседании правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о будущем казахстанского автопрома. Развитие сектора, подчеркнул глава ведомства, планируют за счет углубления локализации и освоения производства компонентной базы.

Автомобильная отрасль занимает в структуре машиностроения наибольшую долю – 39%. Поэтому прошлогодние объемы выпуска стараются сохранить. При этом акцент в 2024 году сделан на рост производства машин мелкоузловой сборки. С января по сентябрь заводы выпустили свыше 82 тысяч легковых авто, что на 17% меньше прошлогоднего периода.

"В секторе создаются совместные предприятия, приходят инвесторы готовые вкладывать собственные средства в строительство новых заводов на территории Казахстана. Подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с производством, полностью основанным на мелкоузловой сборке, мощностью 90 тысяч единиц. Продолжается строительство завода по производству автомобилей KIA. Сумма инвестиций 200 миллионов долларов. Запущен проект по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму 150 миллионов долларов", - рассказал министр.

Ранее министр рассказал о том, каким образом будет решаться проблема износа подвижного железнодорожного состава. В Астане для этого запустят новый завод, который по планам будет производить 100 пассажирских вагонов в год.