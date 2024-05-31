Казахстан может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии к 2030 году

На встрече с учёными в Алматы президент говорил и о развитии энергетического сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан взял курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам предстоит пройти сложный процесс глубинной трансформации экономики, который сопряжён с серьёзными вызовами. Ситуация усугубляется тем, что в обозримом будущем наша страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из решений проблемы может стать атомная энергетика, за создание которой активно выступают представители энергетического сектора.

"Наша страна занимает первое место в мире по объёму добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать. Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет своё веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности. Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме", - заверил глава государства.

В условиях стремительного развития возобновляемых источников генерации особое внимание, по словам президента, следует уделить всесторонней диверсификации экономики.