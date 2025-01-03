Президент Казахстана рассказал газете "Ana tili" о планах по развитию IT-индустрии, а также своём отношении к цифровизации и нейросетям. BaigeNews.kz публикует наиболее интересные отрывки из интервью.

– Сегодня уже понятно, что повысить качество жизни людей невозможно без цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Какие перспективы у нашей страны имеются в этой сфере?

– Наши граждане хорошо знают все преимущества цифровизации государственных услуг. Список сервисов, доступных на сайте электронного правительства, постоянно пополняется. Согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире. Неплохой результат, но ни в коем случае не повод для самоуспокоения, нужно качественно улучшать показатели. Об этом я постоянно напоминаю Правительству.

Кроме того, казахские банки формируют собственные цифровые экосистемы, значительно облегчающие повседневную жизнь людей.

Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых – зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов.

Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились.

К примеру, создана первая версия большой языковой модели казахского языка KazLLM. Это искусственный интеллект, который думает, анализирует и разговаривает на казахском языке. Работа в данном направлении продолжается.

До конца года будет открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, призванный стать площадкой для привлечения инвестиций, внедрения лучшего мирового опыта и инноваций.

Надо иметь в виду, что в самые ближайшие годы искусственный интеллект сделает такой качественный скачок, что коренным образом изменит представления людей о жизни и полностью переформатирует саму жизнь людей. Не за горами время появления умных машин – роботов, которые многократно обойдут человека по интеллекту и к тому же обретут такое качество, как эмпатия, то есть чувства и эмоции, характерные для людей.

Для нас же важно обучить молодых граждан использовать технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах. В прошлом году 15 наших университетов уже внедрили курсы компании Google по искусственному интеллекту. Прорабатывается вопрос реализации специальной программы подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (AI-Sana).

Вместе с тем, какими бы полезными ни были нейросети, все же они создают определенные риски. К примеру, мошенники ими пользуются, чтобы генерировать фото и видео, подделывать голос человека. Поэтому многие страны занялись законодательным регулированием сферы применения этих технологий.

Депутаты Парламента Казахстана инициировали разработку закона об искусственном интеллекте. К этому важному вопросу следует подойти обстоятельно. Нужно сформулировать принципы ответственного использования искусственного интеллекта, а также этические аспекты. Но регулирование искусственного интеллекта должно быть нацелено на его развитие, а не ограничение. Широкое внедрение этой высокой технологии открывает огромные возможности, которыми мы должны непременно воспользоваться.

Полный текст интервью можно почитать здесь.