Ivanhoe Mines - одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века объявила о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане – третьем по величине осадочном медном бассейне в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпромышленности РК.

Компания Ivanhoe Mines в партнёрстве с британской Pallas Resources создала совместное предприятие для изучения крупнейшего лицензионного пакета в регионе площадью 16 000 км². Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в Казахстане и открывает новые перспективы для мирового горнодобывающего сектора.

"Казахстан – это один из ведущих горнодобывающих регионов мира, и его Чу-Сарысуйский бассейн хранит огромные запасы меди, которые ещё предстоит открыть. Мы знаем, как находить месторождения меди мирового класса и как их разрабатывать. Наш опыт, накопленный в Африке, позволяет уверенно утверждать: Казахстан может стать новым эпицентром глобальной добычи меди", – отметил Роберт Фридланд, основатель и исполнительный сопредседатель Ivanhoe Mines.

В рамках партнёрства Ivanhoe Mines берет на себя обязательства по финансированию проекта в размере 18,7 миллиона долларов в течение первых двух лет, а также обладает правом увеличения своей доли до 80%, в случае успешных открытий.

По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 миллионов тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Впервые за последние 40 лет здесь начнутся масштабные геологоразведочные работы с применением передовых аэрогеофизических технологий и цифрового анализа данных.