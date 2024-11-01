Казахстан может стать хабом по производству локомотивов - Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках работы Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям встретился с руководителями крупных международных компаний – мировыми лидерами отрасли железнодорожного машиностроения, передаёт BaigeNews.kz.

С президентом французской компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони обсуждены планы по дальнейшей локализации производства и запуску новых инвестиционных проектов.

Alstom является ключевым инвестором железнодорожной индустрии страны. За 10 лет компанией вложено порядка €120 млн в строительство, трансферт технологий и подготовку казахстанских специалистов. Рабочими местами обеспечены более 1 тыс человек. Открыто 7 производственных баз, в том числе "Электровоз құрастыру зауыты" в Астане, где производятся пассажирские и тяжелогрузные электровозы.

Французская компания начала строительство четырех центров технического обслуживания электровозов с созданием свыше 450 новых рабочих мест. Общая сумма проекта составляет €50 млн, открытие первого сервисного центра в городе Шу запланировано уже в начале 2025 года.

Завод успешно завоевал свою нишу на рынке Казахстана и СНГ. Спрос на выпускаемую продукцию увеличен с учетом роста контейнерных перевозок с Востока на Запад. На сегодня по объемам производства предприятие занимает около 30% в секторе железнодорожного машиностроения РК.

Глава Alstom Эндрю Делеони заявил о поддержке инвестиционной политики Казахстана и подчеркнул, что создаваемые в стране условия для бизнеса способствуют расширению производственных мощностей. Также внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества, направленного на развитие индустриального и транспортно-логистического потенциала РК, в том числе обсуждены вопросы партнерства с КТЖ.

В ходе встречи с президентом американской компании Wabtec Рафаэлем Сантаной рассмотрены вопросы внедрения "зеленых" технологий в железнодорожную отрасль. Компания является долгосрочным инвестиционным партнером Казахстана и развивает локализацию производства локомотивов в стране.

"Локомотив құрастыру зауыты" – лидер в сфере транспортного машиностроения в Центральной Азии. Завод выпускает грузовые, пассажирские и маневровые локомотивы, которые не только обеспечивают потребности внутреннего рынка, но и экспортируются в такие страны, как Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Монголию и др. На заводе создано свыше 800 рабочих мест. Сотрудники проходят обучение в США без отрыва от производства с последующим участием в региональных и глобальных проектах. В июне т.г. в Астане состоялось открытие нового инженерного центра, где ведется работа над производством "зеленых" локомотивов на альтернативных источниках энергии. В целом, компания намерена инвестировать около $200 млн в развитие новых продуктов с применением альтернативных видов топлива в течение последующих 10 лет, начиная с 2027 года.