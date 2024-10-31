Казахстан может начать добычу урана в Монголии
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АО "Казатомпром" и монгольская компания "Мон-Атом" договорились о стратегическом сотрудничестве, которое позволит реализовывать проекты по совместной разведке и добыче урана в Монголии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Kazatomprom.kz.
"Казахстан - мировой лидер по добыче урана - нацелен на дальнейшее укрепление своего статуса, и партнерство с компанией "Мон-Атом" становится важным шагом в этом направлении. Новое сотрудничество открывает перспективы для реализации совместных проектов в области разведки и добычи урана на территории Монголии", - говорится в заявлении Казатомпром.
В казахстанской компании отметили, что "это партнерство будет способствовать укреплению позиций Казахстана и Монголии на международной арене".
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