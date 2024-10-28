Казахстан максимально защищает свои национальные интересы - политолог Ника Читадзе

Объёмы торговли Казахстана со странами БРИКС в 2023 году составили половину внешнеторгового оборота страны. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам саммита "БРИКС плюс". Глава государства обозначил наиболее перспективные направления для взаимовыгодного партнёрства. Особое внимание Президентом было уделено укреплению взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в первую очередь в рамках инициативы "Пояса и Пути", международного транспортного коридора "Север-Юг" и Транскаспийского международного транспортного маршрута. О перспективах развития БРИКС и возможностях, которые открывает сотрудничество РК со странами-участницами объединения, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с профессором Черноморского международного университета Грузии, политологом Никой Читадзе.

- Ника, выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС. Какими возможностями и ресурсами обладает наша страна?

- Я думаю, что на территории Казахстана находится вся таблица Менделеева. РК очень богата нефтяными ресурсами, имеются ресурсы природного газа, угля, железной руды, разные виды чёрных и цветных металлов. И, учитывая, что плотность населения в РК низкая, Казахстан имеет очень значительные земельные ресурсы. Но одно обладать ресурсами, а другое рационально их использовать. Считаю, что РК рационально использует своё природное богатство. Соответственно, главное богатство для вашей страны – это народ. С другой стороны, конечно же, очень значительное геополитическое, геостратегическое и геоэкономическое положение Казахстана способствует тому, что многие грузы пересекают территорию вашей республики. Казахстан, с одной стороны, государство-экспортёр, а с другой – транзитная страна. Расположение РК способствует тому, чтобы сотрудничали между собой Глобальный Восток и Глобальный Запад. Мы знаем, например, что объём торговли между ЕС и Китаем в 2023 году превысил 500 млрд евро, в том числе часть продукции была транспортирована через территорию Казахстана.

- Как Вы считаете с кем из партнёров Казахстан мог бы ещё больше углубить сотрудничество в этом направлении?

- Я думаю, было бы очень хорошо, чтобы Казахстан экспортировал дополнительный объём нефти на европейский рынок, в том числе через территорию Грузии, к примеру. Мы знаем, что если РК подключится к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, такая перспектива есть. Часть нефти сырой уже была транспортирована уже, но я думаю, что Казахстан может увеличить этот объём. Через территорию Азербайджана, Грузии и Турции может быть транспортирована нефть на европейский рынок, это принесёт дополнительную прибыль для Казахстана. Также можно увеличить объём экспорта нефти на китайский рынок, потому что мы знаем, что есть прямой трубопровод, который связывает энергосистемы РК и КНР. Но в первую очередь, я думаю, что приоритет должен быть отдан европейскому рынку, это самый богатый рынок, 600 млн человек проживают на территории ЕС. Соответственно, я думаю, что у Казахстана есть возможность для того, чтобы обеспечить дополнительную прибыль для государства.

- К. Токаев отметил, что с каждым государством-участником БРИКС у Казахстана сложились поистине дружественные отношения. Как Вы оцениваете результаты обозначенного партнёрства?

- Что касается внешней политики Казахстана, она, многовекторная. РК поддерживает отношения торгово-экономического, политического и правового характера как с западным демократическим сообществом, так и со странами-участницами БРИКС. Тем более, учитывая тот факт, что Казахстан географически расположен на перекрёстке Европы и Азии, он граничит с одной стороны с РФ, КНР с Индией также находится близко от территории РК. Соответственно, можно здесь говорить о том, что, учитывая, в том числе географический фактор и волю руководства республики, осуществляющего многовекторную политику, Казахстан проводит свою политику успешно.

Что касается самого БРИКСА, можно сказать, что эта инициатива, которая конкурирует с западным сообществом. На долю объединения приходится более 32% мирового ВВП. Можно сказать, это такая мощная экономическая сила. Мы знаем, что сейчас идёт конкуренция между Западом, большой семёркой, со странами БРИКС. Хотя Казахстан успешно справляется с задачей, ведя многовекторную политику.

- "БРИКС превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому проявляют практический интерес многие страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству", - резюмировал Президент РК. Что об этом думаете Вы?

- Есть определённые государства, которые хотят вести, так сказать, более "антизападную" политику, мы, например, знаем инициативы Ирана или Саудовской Аравии. Турция и Азербайджан тоже выразили свою готовность интегрироваться в БРИКС. И здесь можно говорить о том, что БРИКС хочет укрепиться для того, чтобы противостоять западному демократическому сообществу. Как я уже говорил, на долю объединения приходится более 32% мирового ВВП. И ещё раз повторюсь, что касается Казахстана, он успешно справляется со своими национальными интересами, я имею ввиду вопрос сотрудничества и с Западом, и с Востоком, и с представителями Глобального Севера, и с представителями Глобального Юга.

Сегодняшний мир, по моему мнению, триполярный. Три основных полюса обосновалось. С одной стороны – демократический Запад, с другой стороны – страны БРИКС и третья группировка стран – страны неприсоединения. Более 120 государств сегодня входят именно в это движение неприсоединения. Так что сейчас образовалось три группировки, учитывая политику БРИКС, и я бы сказал, что новый мировой порядок носит более триполярный характер.

- Ранее в СМИ была информация, что в обозримом будущем Казахстан не намерен подавать заявку в БРИКС. Хотелось бы узнать Ваше мнение на этот счёт.

- Я думаю, это приветствуется, это политика Казахстана. Как я отмечал, РК и так сотрудничает и с Западом, и с Востоком, и привлекает инвестиции, осуществляет успешно экспорт, реализуя свою продукцию на внешних рынках, в том числе производимую в вашей стране, это касается не только топливно-энергетических ресурсов. С другой стороны, Казахстан играет успешно роль транзитного государства. С одной стороны в рамках проекта "ТРАСЕКА", который был предложен Европейским союзом, как восстановление Великого Шёлкового пути и создание евразийского коридора, с другой стороны в рамках инициативы Китая "Один пояс - один путь". Казахстан максимально интегрирован, как с китайскими инициативами, так и с европейскими. Я думаю, что РК максимально защищает свои национальные интересы. Казахстану, как независимому государству, самому решать в какие организации объединяться, в какие нет, и в какие инициативы. Мы знаем, что РК, к примеру, является членом более ста международных организаций, в том числе членом СНГ, ШОС, ОБСЕ. Что касается БРИКС, я думаю, что это приветствуется, что Казахстан фиксирует свою более независимую политику.

- Какие перспективы развития БРИКС Вы видите?

- Что касается развития БРИКС, имеются как положительные, так и отрицательные моменты. Положительный момент, что у стран-участниц объединения есть свои общие интересы, вести такую политику, чтобы снизить влияние США и их партнёров – западного демократического сообщества. Мы знаем, что БРИКС собирался, планировал открыть банк, который бы являлся альтернативной мировому Всемирному банку. Пока этот проект не осуществился. Во всяком случае, с геополитической точки зрения БРИКС – инициатива евразийского направления.

С другой стороны, есть там определённые проблемы. К примеру, есть два ведущих государства – Китай и Индия. Индия заинтересована в том, чтобы снизить зависимость от импорта китайской продукции, у них же отрицательный баланс на данном этапе, параллельно страна старается выйти на альтернативные рынки и меньше зависеть от КНР. Есть конкуренция в рамках БРИКС, я так думаю. Так что можно сказать, что есть определённые перспективы, но есть и определённые преграды на пути интеграции между государствами объединения.