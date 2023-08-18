Казахстан лишился второго представителя в еврокубках

ФК "Актобе" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций сыграл дома с румынским клубом "Сепси", пишет Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Актобе": Покатилов, Касым, Яшин, Шомко, Шина, Раичкович, Струмия, Танжариков, Байтана, Сантана, Самородов;

"Сепси": Ницули, Думитреску, Ниняй, Бэлаша, Чоботарю, Родригес, Алими, Штефэнеску, Матей, Пэун, Шафранко.

Долгое время команды действовали без опасных моментов, в середине первой половины активнее стали гости, на какое-то время они зажали хозяев, но затем уже актобинцы пошли вперед, перед перерывом соперники обменялись опасными моментами. Во второй половине румыны прибавили, раз за разом стали создавать опасность у ворот "Актобе" и после углового Николае Пэун ударом головой счет открыл, времени оставалось еще много, однако ничего не изменилось — 0:1.

Таким образом, в раунд плей-офф Лиги Конференций вышел "Сепси", а "Актобе" следом за шымкентским "Ордабасы" завершает борьбу в еврокубках.

"Актобе" (Актобе, Казахстан) — "Сепси" (Сфынту-Георге, Румыния) 0:1 (0:0)

Гол: Пэун 66 (0:1)

Первая игра: 1:1.