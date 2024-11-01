Казахстан лишил Узбекистан финала чемпионата мира по боксу
Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38Сегодня, 08:38
139Фото: meta-ratings.kz
Казахстанский боксер Онер Сейлхан выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 71 килограмма Сейлхан встретился с представителем Узбекистана Мухаммадазизбеком Исмоиловым. Этот бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей - 4:1.
Таким образом, Онер Сейлхан вышел в финал мирового первенства и поборется там за золотую медаль, а Мухаммадазизбек Исмоилов закончил выступление на МЧМ-2024 в статусе бронзового призера. Что касается других достижений Сейлхана в любителях, то в этом году он стал чемпионом Азии среди молодежи, а также завоевал "бронзу" Кубка Евразии.
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