  • 1 Ноября, 09:54
  • BAIGENEWS

Казахстан лишил Узбекистан финала чемпионата мира по боксу

Сегодня, 08:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
meta-ratings.kz Сегодня, 08:38
Сегодня, 08:38
139
Фото: meta-ratings.kz

Казахстанский боксер Онер Сейлхан выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 71 килограмма Сейлхан встретился с представителем Узбекистана Мухаммадазизбеком Исмоиловым. Этот бой завершился победой казахстанца раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, Онер Сейлхан вышел в финал мирового первенства и поборется там за золотую медаль, а Мухаммадазизбек Исмоилов закончил выступление на МЧМ-2024 в статусе бронзового призера. Что касается других достижений Сейлхана в любителях, то в этом году он стал чемпионом Азии среди молодежи, а также завоевал "бронзу" Кубка Евразии.

Самое читаемое

Наверх