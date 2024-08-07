Казахстан лишил другую страну исторического "золота" Олимпиады
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Официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW) прокомментировал сенсационную победу казахстанского "классика" Демеу Жадраева над топовым борцом из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в четвертьфинале турнира в весовой категории до 77 килограммов на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Накануне Жадраев выбил из сетки двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя "золота" чемпионатов Азии, а позже вышел в финал.
"Еще одна звезда упала! Чемпион мира Акжол Махмудов (Кыргызстан) уступил со счетом 1:3 Демеу Жадраеву (Казахстан), и его попытка стать первым в истории страны обладателем золотой медали завершилась. Сначала Махмудов получил шанс в партере, но серия бросков была отменена по причине оспаривания", - написано в материале UWW.org.
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