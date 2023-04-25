Казахстан лидирует в группе на чемпионате мира по хоккею среди юношей

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C 23 по 29 апреля юниорская сборная Казахстана принимает участие в чемпионате мира в группе "А" первого дивизиона. Первенство проходит во французском городе Анже. За выход в элиту борются команды Казахстана, Франции, Украины, Японии, Дании и Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

На сегодня все команды провели по два матча, в турнирной таблице определились промежуточные лидеры.

Одержав две победы, сборная Казахстана занимает первое место в группе. Подопечные Сергея Старыгина всухую обыграли соперников из Венгрии (3:0) и Японии (5:0).

Замыкает турнирную таблицу сборная Франции, которая в двух играх смогла добыть лишь один балл, уступив Украине в серии буллитов (2:3).