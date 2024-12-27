Казахстан – лидер по привлечённым инвестициям в новые проекты в Северной и Центральной Азии
Прирост инвестиций в Казахстан составил 88 процентов по сравнению с 2023 годом.
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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) при ООН опубликовала доклад об инвестициях в регионе за 2024 год. Согласно документу, Казахстан привлек 15,7 миллиарда доллров в новые проекты и вышел в лидеры по инвестициям регионе Северной и Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.
По результатам 2024 года прирост инвестиций в Казахстан составил 88% по сравнению с 2023 годом. На нашу страну приходится 63% всех привлеченных инвестиций в регионе.
Далее по списку расположились:
Узбекистан – $4 млрд (-49%)
Кыргызстан – $2,1 млрд (+310%)
Азербайджан – $1,2 млрд (+1%)
Туркменистан – $339 млн
Грузия – $126 млн
Армения – $67 млн
В докладе отмечено, что инвестиционный климат региона демонстрирует устойчивое стремление международных компаний диверсифицировать свои стратегии и поддерживать проекты в таких ключевых направлениях, как зел`ная энергия, цифровизация и технологические инновации.
"В этом контексте особенно важна проактивная работа инвестиционных агентств и профильных министерств. Успех новых направлений зависит не только от создания благоприятной политики, но и от поддержки инвесторов на всех этапах, включая постинвестиционное сопровождение", - отмечается в докладе
В Kazakh Invest отметили, что несмотря на глобальные вызовы, Казахстан продолжает привлекать внимание крупных иностранных инвесторов, становясь платформой для устойчивого роста и новых возможностей. В этом году в стране прошли крупные инвестиционные мероприятия - Совет иностранных инвесторов и Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям - 2024, укрепившие позиции Казахстана как ключевого инвестиционного хаба региона.
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