Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб
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Казахстан, Китай и Россия договорились о строительстве нового транспортно-логистического хаба в Московской области. Строительство планируется завершить в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда "Самрук-Қазына".
Председатель Правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов подписал соглашение о развитии транспортно-логистического центра на территории станции "Селятино" с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем правления АО "НК "КТЖ" Нурланом Сауранбаевым.
Соглашение было подписано в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.
“Строительство такого важного проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей. Будет расширен спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, сократятся сроки доставки.
В проекте по созданию центра также примет участие китайская логистическая компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.,Ltd. Россия и Китай являются стратегическими партнерами Казахстана, в том числе и по экспорту”, - говорится в сообщении.
Ключевой логистический узел позволит развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами.
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