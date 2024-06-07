Казахстан, Китай и Россия построят новый транспортно-логистический хаб

Казахстан, Китай и Россия договорились о строительстве нового транспортно-логистического хаба в Московской области. Строительство планируется завершить в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда "Самрук-Қазына".

Председатель Правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов подписал соглашение о развитии транспортно-логистического центра на территории станции "Селятино" с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и председателем правления АО "НК "КТЖ" Нурланом Сауранбаевым.

Соглашение было подписано в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

“Строительство такого важного проекта даст целый ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, включая и казахстанских грузоотправителей. Будет расширен спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, сократятся сроки доставки. В проекте по созданию центра также примет участие китайская логистическая компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.,Ltd. Россия и Китай являются стратегическими партнерами Казахстана, в том числе и по экспорту”, - говорится в сообщении.

Ключевой логистический узел позволит развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами.