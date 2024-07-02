Казахстан как новый центр дипломатии в условиях глобальной конфронтации – Майкл Росси

В период стратегической неопределенности на международной арене Китай активизирует усилия по противодействию глобальному влиянию Соединенных Штатов. Неожиданным игроком, способным внести вклад в снижение напряженности и смещение глобального курса в сторону диалога, становится Казахстан. Об этом заявил профессор, член факультета политологии Университета Лонг-Айленда (США), директор программы международных исследований, преподаватель Ратгерского университета в США Майкл Росси, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Майкл Росси в своей статье, опубликованной в издании "THE GEOPOLITICS", отмечает, что несколько дней назад председатель КНР Си Цзиньпин призвал глобальный Юг к более активному участию в международных делах, подчеркнув, что развивающиеся страны "должны быть в авангарде продвижения строительства сообщества с единой судьбой для всего человечества".

"Повышается обеспокоенность тем, что нарастающая конфронтация не только между Пекином и Вашингтоном, но и между другими крупными державами может ещё больше дестабилизировать существующую глобальную систему. Однако, вполне неожиданно Казахстан, центральноазиатское государство, принимающее на этой неделе в своей столице Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), – способен внести свой вклад в снижение напряженности и смещение глобальной повестки дня в сторону диалога, а не конфронтации. Это отражено в повестке дня саммита "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию", - сказал Росси.

Он добавил, что заявление Си прозвучало на фоне продолжающейся геополитической борьбы Китая с Западом, а также совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи в Восточно-Китайском море, подчёркивающих намерение крупных держав к соперничеству.

Используя свое положение председателя ШОС, которая является не военным блоком, а региональной организацией, представляющей более 3 миллиардов человек – около 45% населения мира, – Казахстан продвигает альтернативное послание. Вместо конфронтации и блокового мышления Астана выступает за дипломатию как средство укрепления доверия и стабильного мирового порядка.

"Несмотря на то, что Казахстан является девятой по величине страной в мире, его политическое влияние недооценивается. Однако, это восприятие стало меняться после избрания Президента Касым-Жомарта Токаева в 2019 году, а кульминацией стало проведение саммита ШОС с участием лидеров Китая, России, Пакистана, других членов ШОС, а также участия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - сказал Росси.

В статье профессор пытается ответить на вопрос: "Как Казахстану удалось занять видное место на геополитической карте?".

По его словам, в течение последних нескольких лет Казахстан проводит прагматичную и сбалансированную внешнюю политику. Как недавно отметил Президент Токаев, в основе такого подхода лежит приверженность страны многостороннему сотрудничеству и соблюдению Устава ООН.

"Отдавая приоритет своим национальным интересам, Казахстан умело балансировал в своих отношениях с двумя соседними гигантами – Китаем и Россией – укрепляя при этом связи с Европой и Соединенными Штатами. В прошлом году Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан с целью углубления двустороннего сотрудничества. Также в прошлом году Президент Франции Эммануэль Макрон и Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетили Астану, чтобы укрепить стратегические и экономические связи своих стран с Казахстаном – их главным партнером в Центральной Азии", - подчеркивает Росси.

Благодаря диверсифицированной внешней политике, казахстанская дипломатия активно участвует в поиске компромиссных решений сложных международных проблем. Например, с 2017 года в этом центральноазиатском государстве проходит Астанинский процесс, в котором принимают участие представители Сирии, России, Турции и Ирана для поиска путей урегулирования сирийского конфликта. Кроме того, 10-11 мая текущего года Казахстан принимал в Алматы министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, чтобы обсудить нормализацию отношений между их странами. Хотя Казахстан не выступал в роли посредника, он продемонстрировал, что развитие сотрудничества и диалога остается приоритетом его внешней политики. Это очевидно, поскольку Астана недавно предложила платформу для переговоров между Россией и Украиной.

Позитивные отношения Казахстана со странами, часто находящимися в состоянии конфликта, такими как Россия и Украина, Китай и США, Азербайджан и Армения, Израиль и палестинские территории, дают Астане право выступать в качестве буфера и стабилизирующей силы между крупными державами. Такое позиционирование позволяет Казахстану снижать напряженность и потенциально выступать посредником в конфликтах. Под руководством Президента Токаева, бывшего дипломата и генерального директора Отделения ООН в Женеве, Казахстан завоевывает уважение и авторитет не только среди своих соседей, но и среди лидеров Запада, Азии и Ближнего Востока.

Именно поэтому, по словам Майкла Росси, Казахстан использует саммит ШОС в Астане для продвижения идеи о том, что дипломатия, а не военные действия, является ключом к разрешению разногласий. Президент Токаев предложил совместно разработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", подчеркнув важность сотрудничества между государствами-членами для укрепления глобальной стабильности и мира. Эта политическая инициатива получила единодушную поддержку всех государств-членов ШОС и будет принята на саммите в Астане.

"Проведение такого масштабного мероприятия демонстрирует значительный авторитет нашей страны на мировой арене", – подчеркнул казахстанский лидер 27 июня на встрече с представителями СМИ.

Саммит ШОС в Астане сигнализирует о сдвиге в глобальной динамике сил, когда средние державы, такие как Казахстан, берут на себя большую ответственность за разработку новых концепций для стабильного мирового порядка.

"Центральноазиатская страна рассматривается как надежный и предсказуемый партнер, уравновешивающий воинственную риторику, часто используемую великими державами. Однако, убедить эти державы отдать приоритет дипломатии над конфронтацией – проще сказать, чем сделать. Центральная Азия хорошо осознает последствия соперничества великих держав, будучи в прошлом ареной для "Большой игры" в противостоянии сверхдержав", - сказал американский профессор.

Но в нынешних неспокойных глобальных политических и экономических условиях Казахстан продвигает идею "Больших возможностей" вместо "Большой игры", делая акцент на возможностях, открывающихся благодаря неиспользованным природным ресурсам Центральной Азии и потенциалу расширяющихся торговых путей между Азией и Европой, проходящих через регион, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут. Астана упорно твердит миру, что сотрудничество и диалог приведут к глобальному процветанию. Однако, только время покажет, прислушаются ли к этому мировые державы, утверждает Майкл Росси.