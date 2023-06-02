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Акорда Сегодня, 17:41
207
Сегодня, 17:41
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Фото: Акорда

Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства

На встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности, передает BaigeNews.kz

"Наши страны всё чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений. Это негативно влияет на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития. Казахстан как активный и ответственный член международного сообщества поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Для этого была утверждена соответствующая Стратегия, разработанная с учетом актуальных климатических тенденции и международных обязательств. Мы активно внедряем принципы экономики замкнутого цикла", - сообщил президент. 

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%.

"В этом ключе целесообразно активизировать совместные усилия в рамках реализации стратегии "Global Gateway" и инициатив "Team Europe" по вопросам изменения климата, водных ресурсов, развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Отдельное внимание следует уделить активизации совместных усилий в рамках деятельности Международного фонда спасения Арала. Предлагаем создать в городе Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит", - отметил Токаев.

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Сегодня, 17:41
207
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