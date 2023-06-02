Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства

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На встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности, передает BaigeNews.kz.

"Наши страны всё чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений. Это негативно влияет на продовольственную безопасность, создавая дополнительные угрозы для устойчивого развития. Казахстан как активный и ответственный член международного сообщества поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Для этого была утверждена соответствующая Стратегия, разработанная с учетом актуальных климатических тенденции и международных обязательств. Мы активно внедряем принципы экономики замкнутого цикла", - сообщил президент.

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса нашей страны достигла 4,5%. К 2030 году этот показатель должен составить 15%.