Казахстан изменит подход к цифровизации правительства

Казахстан решил пересмотреть и усовершенствовать свой подход к цифровизации правительства. На такой шаг отечественных IT-специалистов вдохновило послание главы государства, озвученное 1 сентября. Президент поставил перед Казахстаном задачу - стать IT-страной. О своём видении этого преобразования корреспонденту BaigeNews.kz рассказал председатель АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для реализации планов по совершенствованию электронного правительства будет использоваться новый подход, включающий в себя разработку инновационной архитектуры "Цифрового правительства", построенной на основе современной платформы GovTech. Он нацелен на полную интеграцию информационных систем госорганов и квазигосударственных организаций, устранение избыточности и снижение бюрократии, обеспечение доступности государственных услуг через мобильные устройства на 100 процентов.

"Нашей главной целью является постоянное улучшение этих показателей. Казахстанцы могут оценить результаты наших усилий, посетив портал eGov.kz и воспользовавшись мобильным приложением eGov mobile. Здесь предоставляется доступ к более чем 1 000 государственных услуг, и теперь есть возможность получить практически любую услугу онлайн, прямо из дома или с помощью мобильного телефона. Вспомните, как раньше нам приходилось тратить время в очередях в ЦОНах для получения даже самой небольшой справки. Ситуация радикально изменилась. Мы были одними из первых в мире, кто запустил цифровые документы. Сегодня уже 30 типов документов переведены в цифровой формат, который имеет такую же юридическую силу, как и оригиналы на бумаге. Нотариальные доверенности можно оформить онлайн всего за несколько минут, используя биометрию. Документы для детей и другие популярные услуги теперь легко доступны через мобильное приложение", - подчеркнул Ростислав Коняшкин.

По его словам, одним из наиболее развитых сегментов в нашей стране является GovTech, который фокусируется на предоставлении госуслуг, развитии IT-продуктов в государственном секторе и автоматизации работы госорганов. Значительная работа уже проделана в области налогового администрирования, цифровизации налоговой сферы, а также в образовании и других ключевых социальных направлениях. Именно эти изменения ощущают граждане в повседневной жизни, пользуясь удобными сервисами, которые существенно упрощают их обычные дела.

"Важно отметить высокий уровень развития FinTech в нашей стране. С учётом популярности смартфонов, практически каждый гражданин имеет возможность пользоваться различными банковскими приложениями. Онлайн-переводы и платежи в FinTech сфере хорошо развиты, именно поэтому три года назад было принято решение о демонополизации eGov. Мы провели анализ и выяснили, что граждане ежедневно активно пользуются мобильными банковскими приложениями. Хотя приложение eGov mobile предоставляет доступ к государственным услугам, оно используется гражданами преимущественно в том случае, когда им необходимо получить конкретную госуслугу. В то время как банковские приложения стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, и граждане пользуются ими практически ежедневно", - аргументировал председатель АО "НИТ".

По его словам, именно это стало одной из основных причин решения о демонополизации государственных услуг, предоставляемых на внешних платформах.

"Банковские приложения были первыми, с кем мы начали сотрудничать в этом контексте. Они были уже готовы к внедрению мер безопасности и идентификации пользователей, включая биометрические методы. В настоящее время 19 госуслуг доступны через популярные мобильные банковские приложения, и этот опыт получил признание как на местном, так и на мировом уровне, что оценивают наши международные партнёры", - отметил эксперт.

По оценкам специалистов, одним из самых успешных примеров внедрения госуслуг во внешние приложения является процесс регистрации автомобиля. Ранее данная услуга хоть и была доступна через eGov, но менее 10 процентов всех сделок по продаже автомобилей проводились онлайн. Большинство людей предпочитали обращаться в Центр обслуживания населения. Теперь этот показатель увеличился до 65-70 процентов, что означает - семь из 10 сделок по продаже автомобилей осуществляются онлайн, причём основная доля - через популярные банковские приложения.

Также пользуются популярностью услуги по получению пособий, оплате штрафов и цифровая ипотека – уникальная возможность получить заём всего за один день, избегая длительного сбора документов.

"АО "Национальные информационные технологии" предоставляет необходимые интеграции и консультации коллегам по внедрению государственных услуг в их мобильных приложениях. Мы полностью поддерживаем этот процесс и заинтересованы в том, чтобы как можно больше госуслуг предоставлялись на популярных внешних платформах", - заявил председатель АО "НИТ".

Он заострил внимание на том, что основной направленностью развития IT-отрасли являются проекты государственного сектора и квазигосударственных организаций. Однако специалисты хотели бы видеть больше развития самостоятельных IT-продуктов для оказания услуг как бизнесу, так и гражданам.

"Каждый стартап в нашей стране, в определенный момент, сталкивается с ограничениями рынка потребителей. Поэтому для их дальнейшего развития необходимо активно искать выходы на зарубежные рынки и ориентироваться на экспорт. Я считаю, что в этом направлении в настоящее время активно работает Astana Hub. Недавно также был запущен Silkway Accelerator, который предоставляет возможность региональным стартапам продвигаться в Соединенные Штаты Америки через Кремниевую долину. Важно отметить, что развитие нашего рынка будет более активным в сотрудничестве с аналогичными акселераторами в других странах", - подчеркнул Ростилав Коняшкин.

По его словам, в настоящее время направление аутстафф услуг для международного рынка не так сильно развито у нас. Здесь снова возникает необходимость в развитии кадрового потенциала в IT-отрасли.

"Если говорить о наших стратегических направлениях в развитии и критериях, которые определяют нас как ведущую IT-страну, то помимо признания в международных рейтингах, существуют два ключевых момента. Важно отметить рост отраслей и доли IT-профессионалов внутри страны, а также успешный экспорт наших продуктов за рубеж. Одно дело – занимать высокие позиции в рейтингах, но совсем другое – уже успешно поставлять свои продукты за границу. Это позволяет IT-отрасли стать ориентированными на экспорт и внести значительный вклад в развитие нашей экономики", - отметил Коняшкин.

Что касается предпринятых мер в сторону становления IT-страны, помимо упомянутых выше проектов, это реализация проекта Цифровая карта семьи, которая является значимым шагом на пути создания Invisible Government.

"Граждане уже получают проактивно услуги при рождении ребенка, освобождении и отсрочке от призыва в армию, назначении адресной социальной помощи. Со временем этот список будет пополняться другими жизненно необходимыми услугами для граждан. Думаю, это можно назвать успехом государства", - рассказал председатель АО "НИТ".

Для решения проблемы с кадрами в IT-отрасли и предотвращения оттока специалистов за рубеж, по его словам, необходимо принимать комплексные меры.

"В 2021 году министерством цифровизации запущена программа Tech Orda, оператором которой выступает Astana Hub. В пилотном режиме она предоставила 100 казахстанцам квоты на обучение в 13 ведущих IT-школах. В 2022 году в программу включились 49 IT-школ и две IT-компании, выдано 3 068 образовательных грантов", - резюмировал специалист.

Помимо этого, при содействии министерства цифровизации в январе создана Федерация по спортивному программированию в Казахстане. Как рассказали в ведомстве, её цель - популяризация и развитие спортивного программирования, а также повышение результатов участников олимпиад через обучение, проведение соревнований и формирование активного сообщества.

"Я считаю, что в первую очередь следует сосредотачиваться на реализации крупных проектов при участии местных IT-компаний и разработчиков. Именно такие амбициозные задачи и масштабные цели способны привлечь внимание выдающихся IT-специалистов. На текущий момент они имеют возможность перебраться в другие страны или удалённо работать для мировых компаний", - сообщил председатель НИТ.

Независимо от выбора, как отметил Ростислав Коняшкин, каждый IT-специалист, будучи гражданином страны, стремится внести свой вклад в её развитие. Реализация значимых проектов с применением передовых технологий представляет интерес и стимулирует вовлечение. Поэтому важно уделить внимание амбициозным и глобальным инициативам, считает он. Это должно не только убедить специалистов оставаться в стране, но и привлечь тех, кто уже работает в зарубежных компаниях-лидерах, таких как Google, Facebook, SpaceX, и которые могли бы внести существенный вклад в развитие Казахстана.

Председатель НИТ уверен, что сейчас в Казахстане созданы все необходимые условия для развития IT-индустрии. В первую очередь, Astana Hub, представляющий собой специальную коммерческую зону с нулевыми налогами, предоставляет отличные возможности для разработки новых продуктов и сервисов.

"Также есть возможность интеграции с государственными сервисами, которые, к слову, предоставляются бесплатно – это весьма редкое явление в других странах. Мы имеем доступ к различным инструментам, таким как электронная цифровая подпись, QR-подписание и прочие, которые предоставляются нашей компанией безвозмездно для использования IT-стартапами и компаниями в их продуктах. Мы активно работаем над запуском платформы QazTech. Она должна существенно упростить для IT-компаний вход на рынок. Например, при создании системы сегодня примерно 40 процентов всех усилий уходит на создание одинаковых компонентов, таких как системы авторизации и уведомлений, в то время как оставшиеся 60 процентов - это и есть сама уникальная ценность, логика и цифровизация бизнес-процессов и услуг. С платформой QazTech мы планируем предоставить возможность переиспользования уже готовых компонентов. По сути, это подобно строительству дома из готовых кирпичей, часть которых будет предоставлена бесплатно от государства, включая нашу компанию, АО НИТ, для создания новых продуктов и сервисов", - пояснил эксперт.

В своем Послании глава государства выдвинул амбициозную цель увеличения экспорта IT-услуг до миллиарда долларов к 2026 году.

"Наше партнёрство с Google for Startups в Центрально-Азиатском регионе делает Astana Hub единственным в своём роде. Это подтверждает статус Казахстана как крупнейшего игрока в IT на региональном уровне. Кроме того, наблюдается рост инвестиций в IT-сферу, а стартапы успешно интегрируются в экосистему Кремниевой долины. Прежде всего, мы видим, что этот шаг даст дополнительные преимущества в получении услуг и коммуникации между гражданами и государством. Упрощение этого процесса будет значительным, включая активную работу по улучшению взаимодействия между государством и бизнесом", - рассказал Ростислав Коняшкин.

По его словам, это в целом способствует закреплению Казахстана в качестве регионального цифрового лидера и усилению взаимодействия с ведущими мировыми IT-компаниями.