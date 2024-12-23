Казахстан избран членом Комитета Фонда чистых технологий CIF
Получение доступа к финансированию необходимо для перехода на более чистые источники энергии.
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Казахстан избран в качестве члена Комитета Фонда чистых технологий Климатического инвестиционного фонда (CIF) на период с января 2025 года по декабрь 2027 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
Климатические инвестиционные фонды состоят из двух: Фонда чистых технологий (CTF) и Стратегического климатического фонда (SCF), каждый из которых управляется Комитетом по целевому фонду.
Фонд чистых технологий (CTF) поддерживает пилотирование и масштабирование перспективных низкоуглеродных технологий в развивающихся странах посредством доступного финансирования проектов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, устойчивого транспорта и зелёной промышленности.
Учитывая цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, получение доступа к переходному финансированию необходимо для перехода на более чистые источники энергии, не препятствуя экономическому развитию.
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