Казахстан избран в качестве члена Комитета Фонда чистых технологий Климатического инвестиционного фонда (CIF) на период с января 2025 года по декабрь 2027 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.

Климатические инвестиционные фонды состоят из двух: Фонда чистых технологий (CTF) и Стратегического климатического фонда (SCF), каждый из которых управляется Комитетом по целевому фонду.

Фонд чистых технологий (CTF) поддерживает пилотирование и масштабирование перспективных низкоуглеродных технологий в развивающихся странах посредством доступного финансирования проектов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, устойчивого транспорта и зелёной промышленности.

Учитывая цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, получение доступа к переходному финансированию необходимо для перехода на более чистые источники энергии, не препятствуя экономическому развитию.