Казахстан испытывает острый дефицит электроэнергии

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По итогам трёх месяцев 2023 года производство электроэнергии в стране составило 31 миллиарл кВт·ч — на 0,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Тем временем потребление электроэнергии достигло 30,9 миллиарда кВт·ч (рост - на 1,4 процента за год).

В целом по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Так, к примеру, в январе текущего года дефицит электроэнергии по стране составлял 4,2 миллиона кВт·ч, в феврале — 23,3 миллиона кВт·ч. В 2022 году дефицит наблюдался восемь месяцев. Но это если говорить в целом по стране. В региональном же разрезе — к примеру, в южной зоне — дефицит электроэнергии длится уже более года, и это серьёзно подрывает энергетическую безопасность страны. Только в марте 2023 года в Южном Казахстане производство перекрыло всего 57,2 процента потребления — дефицит составил 971 миллионов кВт·ч. Перекрывается эта потребность с помощью перетока электроэнергии из других регионов страны.

Если же дефицит электроэнергии наблюдается в целом по стране, то компенсируется он путём закупок из соседней России. То есть энергосистема РФ поддерживает единую энергосистему Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в Казахстане. Фактически это говорит о том, что энергосистема страны напрямую зависит от России, не являясь достаточной и независимой.

В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года.

Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК, к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт.

Также по прогнозу дефицит электроэнергии продлится до 2025 года. А к 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 миллиарда кВт·ч. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объёмах.

Помимо неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов сектором энергетики, вышеназванные проблемы также снижают надёжность функционирования энергосистемы Казахстана и отрицательно влияют на энергобезопасность и устойчивость экономики РК.

Для удовлетворения потребностей страны в электрической мощности необходимо строительство новых электростанций, что потребует увеличения лимита по возврату инвестиций. По данным системного оператора, в Казахстане 55 процентов тепловых электростанций и 68 процентов гидроэлектростанций имеют возраст более 30 лет.

Низкие тарифы на электроэнергию свидетельствуют о том, что электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления, расширения и строительства новых мощностей, удержания высокопрофессиональных кадров. Недофинансирование энергетических объектов в конечном итоге приводит к деградации отрасли и неспособности обеспечить потребности экономики в электроэнергии.