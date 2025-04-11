Казахстан постепенно превращается в страну, которая не просто запускает спутники, но и начинает зарабатывать на этом. На развитие космических программ государство ежегодно выделяет более 5 миллиардов тенге, а собственные спутники уже покрывают весь внутренний спрос на телекоммуникации. Однако впереди ещё много работы — не хватает как специалистов, так и стабильного финансирования. Что происходит в сфере сегодня, читайте в материале BaigeNews.kz.

Космическая отрасль считается одной из самых затратных сфер. Здесь нужно вкладываться буквально во всё: в разработки, сборку аппаратов, их запуск и дальнейшую работу на орбите. Поэтому, когда в Казахстане начали проект по созданию спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения, цель поставили амбициозную — не только для себя, но и на экспорт.

"Мы изначально ставили перед собой задачу экспорта. Доходы должны поступать не только с внутреннего рынка, но и извне", – отмечает председатель Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Баубек Оралмагамбетов.

Первыми шагами стали запуски спутников KazStSat и KazSciSat в 2018 году. Они выполняют научно-технические задачи и служат своего рода полигоном для отработки казахстанских технологий. А вот KazSat-2 и KazSat-3 уже давно на орбите и работают на полную: обеспечивают телевидение, радиовещание и спутниковую связь — и не только внутри страны, но и в других странах Центральной Азии.

При этом финансирование проектов каждый год разное. Всё зависит от стадии: где-то разрабатывают, где-то запускают, где-то уже только наблюдают за работой спутника. В среднем, по словам главы комитета, государство выделяет около 5,5 миллиарда тенге в год, не считая крупных инвестиционных программ.

"На сегодняшний день все бюджетные программы по развитию отрасли поддерживаются государством, однако мы понимаем, что для полноценного развития и конкурентоспособности на международном уровне необходимы дополнительные инвестиции", – подчеркнул глава комитета.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов – уже упомянутая группировка спутников дистанционного зондирования Земли и совместный российско-казахстанский проект "Байтерек", связанный с инфраструктурой запусков космических аппаратов.

Кроме того, в активной разработке находится перспективный спутник KazSat-Preya, проект которого сейчас находится на этапе финансово-экономического анализа. Каждый проект требует строгого документального подтверждения и экономического обоснования.

Все эти проекты реализуются по четко установленному жизненному циклу – от разработки и создания до эксплуатации. После запуска и достижения целей дальнейшее дополнительное финансирование прекращается.

Серьёзной задачей остаётся и подготовка специалистов. Здесь дело не только в том, чтобы построить спутник — нужно, чтобы были люди, которые понимают, как он работает.

"Кадров всегда недостаточно, особенно в такой специфической и высокотехнологичной отрасли, как космос", — отметил председатель комитета.

В Казахстане пять университетов готовят будущих специалистов в области космической техники. Кроме того, есть обучение и по смежным направлениям — например, в радиотехнике, геодезии или спутниковом мониторинге. Но даже этого пока недостаточно, так как технологии развиваются, спрос на специалистов растёт быстрее, чем успевают выпускаться новые кадры.