Комитет ветеринарного контроля после заявления Россельхознадзора о том, что в мясе птицы из Казахстана обнаружена опасная бактерия Listeria Monocytogenes, поручил провести дополнительные исследования продукции в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

22 апреля направлено письмо в адрес территориальной инспекции по Акмолинской области. Цель — организация отбора проб продукции для проведения лабораторных исследований и установления возможных причин отклонений.

Ранее в рамках усиленного лабораторного контроля территориальной инспекцией уже проведена проверка. В ходе неё отобраны пробы охлаждённого мяса птицы на наличие листерии. По результатам исследований нарушений не выявлено, показатели оказались в пределах нормы.

Напомним, Россельхознадзор сообщил, что выявил листерию в продукции ТОО "Макинская Птицефабрика". В связи с нарушением требований ЕАЭС, предприятие временно исключено из Реестра Таможенного союза, что ограничивает экспорт в Россию.