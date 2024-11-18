Казахстан имеет отличный потенциал для улучшения своей экономики - Зарина Есбулатова

Казахстан имеет отличный потенциал для улучшения своей экономики, - независимый эксперт Зарина Есбулатова.

Пересмотреть систему социальной помощи гражданам необходимо в Казахстане. Об этом заявил Глава государства, обращаясь к участникам первого Форума работников сельского хозяйства. Соответствующее поручение Правительству уже было дано. Глава государства, подчеркнул, что государственную адресную социальную помощь должны получать действительно нуждающиеся граждане. Напомнил Президент и о важности эффективно использовать бюджетные средства. На чём категорически нельзя экономить? И какие социальные вопросы требуют наибольшего внимания? Эти и другие темы детально обсудили в интервью с независимым экспертом, магистром филологических наук Зариной Есбулатовой.

Зарина Сатхановна, Президент заявил, что ни в коем случае нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях и пособиях. Разделяете ли вы мнение по этому вопросу?

- Важно, чтобы бюджетная политика была ориентирована на прагматизм, что подразумевает рациональное распределение средств с максимальной отдачей. Однако экономия на социальных расходах, зарплатах бюджетников, пенсиях, а также пособиях, как подчёркивает Президент, может привести к ухудшению качества жизни граждан и социальным напряжениям. Это, в свою очередь, снизит устойчивость и развитие общества. Поддержать эту позицию, во-первых, могут социальные расходы, как инвестиции в будущее. Социальные расходы, такие как образование, здравоохранение, пенсии и пособия являются не только обязательствами государства перед гражданами, но и важными инвестициями в развитие человеческого капитала. Необходим высокий уровень образования, доступность здравоохранения и социальная защита, которые должны способствовать улучшению качества жизни и повышению производительности труда, как следствие, экономическому росту. Поэтому такие расходы ни в коем случае нельзя сокращать, если мы хотим строить в Казахстане долгосрочную стратегию устойчивого развития.

Также необходимо отметить, что государственные расходы — это поддержка экономики в условиях неопределённости. Социальная поддержка является важным инструментом стимулирования потребительского спроса в экономике. В условиях экономической нестабильности и кризисных ситуаций, например, в условиях глобальных экономических потрясений или пандемий обеспечение социальной защиты является способом поддержания экономической активности и предотвращения социального неравенства.

В-третьих, необходимость усиления социальной ответственности государства. В современных условиях мы можем сказать, что повышение социальной ответственности государства является важным фактором для укрепления доверия граждан к властям. Когда бюджетные средства расходуются эффективно на нужды граждан, это помогает укрепить социальную стабильность, снизить протестные настроения, обеспечить общественную поддержку реформ. Также необходима оптимизация расходов, а не сокращение социальных программ, важно не просто сокращать расходы, а направлять средства более эффективно. Это может включать в себя усиление контроля за расходами, борьбу с коррупцией, улучшение администрирования государственных программ, наиболее тщательное планирование и оценку их эффективности. На мой взгляд, здесь ключевой задачей является повышение качества расходования средств, а не уменьшение их объёма.

И, наконец, важно обращать внимание на социально уязвимые слои населения, чтобы обеспечить этичность и справедливость. Казахстан поддерживает статус справедливого и демократического государства, ни в коем случае нельзя экономить на социально уязвимых слоях населения, на пенсионерах, многодетных семьях, женщинах, инвалидах, детях и т. д. Важно, чтобы государство контролировало финансовое распределение бюджета именно для таких людей, это вызвано современными реалиями. Иная ситуация может привести к росту социальной несправедливости и увеличить разрыв между богатыми и бедными. Может произойти дестабилизация общества, как бы раздробление некоторых слоёв населения на отдельные группы, также это может создать долгосрочные риски для национальной безопасности и национального благосостояния.

Важной задачей глава государства назвал повышение доходов сельского населения. Что делается в Казахстане в этом направлении?

- Казахстан активно развивает аграрный сектор, предоставляя субсидии и кредиты фермерам, внедряет новые технологии и методы ведения сельского хозяйства. Всё это направлено на повышение производительности и доходности АПК. Эта одно из ключевых сфер, влияющих на повышение уровня благосостояния сельского населения. Также необходимо развитие инфраструктуры. В этой сфере у нас уже есть определённые достижения, важным шагом является развитие инфраструктуры именно в сельской местности. Сегодня в РК даже в отдалённых сёлах имеется достаточно высокоскоростной интернет, есть система водоснабжения, государство предпринимает определённые шаги для того, чтобы улучшить благосостояние сельчан. Соответственно, это способствует экономическому развитию нашего государства. В ряде регионов имеются программы поддержки предпринимательства, которые направлены в основном на развитие МСБ. Местные фермеры и предприниматели могут пройти обучение, получить субсидии и кредиты для расширения бизнеса. Можно также отметить пенсионные и социальные программы, которые предусматривают введение дополнительных мер соцподдержки для сельчан, таких как повышение пенсий, пособий и помогают улучшить финансовое положение социально уязвимых категорий населения.

Как вы оцениваете качество жизни сельчан?

- На мой взгляд, качество жизни сельского населения в Казахстане в последние годы значительно улучшилось, но всё ещё остаётся определённый значительный разрыв между городом и сельской местностью. В крупных городах уровень доходов и доступность современных услуг выше, в то время как в сёлах остаются проблемы с обеспечением качественным жильём, медицинским обслуживанием и образованием. Тем не менее можно сказать, что рост уровня благосостояния в отдельных сельских районах присутствует. Это выражается в увеличении доходов сельскохозяйственных производств, особенно в регионах, активно развивающихся благодаря поддержке государственных программ и субсидий. Во-вторых, это проявляется в повышении доступности услуг, это улучшение качества дорог, доступ к интернету, улучшение инфраструктуры, всё это способствует повышению уровня качества жизни сельского населения. В-третьих, это выражается в стимуляции местного бизнеса, выделяются гранты на бизнес-идеи сельчан, таким образом государство даёт стимул сельскому населению для развития собственного дела, а это может поспособствовать улучшению сельского хозяйства страны. Однако несмотря на позитивные изменения, которые наблюдаются за последние пять лет в нашей республике, реальный рост уровня жизни пока ощутим далеко не везде. Для того, чтобы значительно улучшить качество жизни сельчан, необходимо дальнейшее развитие образования, здравоохранения, нужно создавать рабочие места на селе. Поэтому очень важно поднимать уровень профессиональных знаний, которые будут полезны для достижения экономического процветания Казахстана.

Глава государства остановился на жилищных вопросах. Насколько эффективна работа, проводимая в Казахстане в данном направлении?

- Жилищная проблема в РК остаётся одной из ключевых, особенно в контексте урбанизации растущих потребностей населения в доступном и качественном жилье. В последние годы Правительство активно работает над улучшением жилищной ситуации, принимает различные меры для поддержки граждан, особенно в сельских и отдалённых районах. В РК были введены такие программы доступного жилья, как "Нұрлы жер", "7-20-25" и "Бақытты отбасы". Для улучшения жилищных условий и жилищного фонда в стране функционирует "Отбасы банк", он предоставляет жильё в ипотеку молодым казахстанцам. В целом, государство обеспечивает жильём молодёжь, многодетные семьи и представителей других уязвимых слоёв населения, предоставляет ипотечные кредиты с льготными условиями, например, ипотеку под 7% на 25 лет. Осуществляется возведение жилья в рамках государственной программы по развитию массового строительства доступных жилых комплексов. Государственная поддержка обеспечивается в рамках программы "Нұрлы жер", которая предусматривает строительство многоэтажных и индивидуальных жилых домов, а также улучшение инфраструктуры: строительство дорог, водоснабжение, газификацию. Активно развивается жилищное строительство в крупных городах, в Астане, Алматы и в Шымкенте, в периферийных районах создаются новые микрорайоны с расширением социально-транспортной инфраструктуры. Важно, что строительство таких комплексов часто включает в себя элементы комплексной застройки, где жильё сочетается с коммерческими образовательными и медицинскими учреждениями.

Имеются госпрограммы, которые разрабатываются с целью субсидирования арендного жилья, идёт региональное развитие, наблюдаются такие позитивные моменты, как рост доступности жилья. Но, в свою очередь, есть проблемы и вызовы, с которыми сталкивается жилищный фонд Казахстана. Это высокая стоимость жилья в мегаполисах, что может вызвать препятствие не только для строительства жилья, но для его покупки. Потому что цены на квартиры в Алматы и в Астане очень высокие. На мой взгляд, нужно каким-то образом их снижать, чтобы жильё было более доступным, особенно для молодых семей и социально уязвимых категорий населения. Ещё одна проблема - неравномерное развитие жилищного фонда, в сёлах и малых городах остаются вопросы к качеству жилья и созданию необходимой инфраструктуры. В некоторых городах и регионах возведение жилья не всегда сопровождается качественным развитием дорог, социальной инфраструктуры, нет доступа к базовым услугам. Ещё может быть низкая эффективность программ на местах, в ряде случаев проекты могут быть плохо реализованы или просто не учитывают местные особенности.

По вашему мнению, какие действия необходимы для того, чтобы изменить ситуацию?

- Для обеспечения хорошего жилищного фонда нужно увеличить финансирование регионального строительства, нужно продолжить стимулировать возведение жилья в регионах, улучшать инфраструктуру и создавать благоприятные условия для жизни в малых городах и сельской местности. Во-вторых, необходима поддержка жилищных программ для среднего класса и молодых специалистов, особенно в крупных городах, где наблюдается острая нехватка жилья. Часто молодёжь берёт жильё в аренду, у них нет возможности сразу выкупить квартиру или дом. Поэтому государство должно поддерживать жилищные проекты, рассчитанные на средний класс, чтобы у рядовых казахстанцев было больше равных возможностей купить хорошее жильё. В-третьих, важно соблюдать стандарты строительства, уделяя внимание не только количеству, но и качеству жилья, должно быть хорошее обеспечение энергоэффективности, экологичности и долговечности жилых комплексов. Обеспечение энергоэффективности должно стать ключевым аспектом для повышения привлекательности и доступности, соответственно, должен быть качественный ремонт и должны быть подключены все коммуникации. Качество жилья играет ключевую роль, когда жилой комплекс сдаётся в эксплуатацию, всё должно соответствовать стандартам качества безопасности.

Касым-Жомарт Токаев на форуме также отметил, что возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Хотелось бы узнать Ваше мнение о заявлении Главы государства.

- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал: "На пути строительства Справедливого Казахстана особое внимание мы уделяем обеспечению прозрачности во всех сферах. В этом контексте большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов наших граждан, которое постепенно внедряется с 2021 года. Планируется, что в следующем году декларации будут сдавать ещё около 8 млн человек. Однако следует учесть тот факт, что Концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учётом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап", - резюмировал Глава государства. Иными словами, Касым-Жомарт Токаев выразил сомнения по поводу сдачи деклараций всеми казахстанцами. Опасения Главы государства являются обоснованными. Возможно, Президент считает, что не все граждане смогут проявить свою добропорядочность и гражданскую ответственность перед государством, что не всем казахстанцам будет выгодно сдавать декларацию на имущество, на активы. Поэтому в данном случае с Президентом важно согласиться. В целом, мне кажется, что наши граждане всё-таки пройдут процедуру всеобщего декларирования, что они будут соблюдать закон. Для тех, кто откажется сдавать декларации, думаю, будут предусмотрены какие-то определённые меры, может быть штрафы для того, чтобы показать непорядочным гражданам, что нужно неукоснительно выполнять всё, что говорит государство, Президент, нужно соблюдать все законы Республики Казахстан, оставаться настоящими патриотами своей страны и проявлять свою гражданскую ответственность и активность.

Какое значение имеет всеобщее декларирование для развития государства?

- Здесь важно обратить внимание на тот факт, что в Казахстане уже успешно функционирует цифровизация, которая позволяет следить за прозрачностью и открытостью финансовых организаций в стране. В связи с укреплением прозрачности финансово-экономической системы Казахстана, с 2021 года начали постепенно вводить в четыре этапа всеобщее декларирование, которое должно завершиться до сентября 2025 года. Всеобщее декларирование позволит усовершенствовать финансовые технологии, которые необходимы для применения инновационных подходов в финансовой системе Казахстана для того, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями такими, как банки второго уровня, посредниками финансовых услуг, а также с международными крупными производственными компаниями и транснациональными корпорациями на региональном и глобальном уровнях. Всё это делается с целью модернизации казахстанской экономики для успешного конкурирования с международными финансовыми организациями и институтами, а также успешной интеграции Казахстана в международные экономические отношения. На мой взгляд, переняв опыт западноевропейских стран, в которых проходит всеобщее декларирование активов и обязательств, РК сможет укрепить свой международный имидж и авторитет на мировой политической арене. Поэтому всеобщее декларирование необходимо для успешного развития нашей страны и поддержания статуса демократического и открытого государства.

Что такое всеобщее декларирование простыми словами?

- Всеобщее декларирование – это система эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями. Проще говоря, всеобщее декларирование имущества и доходов необходимо для обеспечения экономической безопасности государства. Суть всеобщего декларирования заключается в том, чтобы были установлены прозрачные финансовые институты по борьбе с теневой экономикой. Таким образом, всеобщее декларирование вызвано необходимостью бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми операциями. Предполагается, что государство усиливает свою роль в обеспечении сбора налогов и других каких-либо обязательных платежей в бюджет. Государство стремится, как правило, к экономическому процветанию и обеспечению экономической безопасности за счёт установления открытых финансовых институтов и механизмов. Взимание налогов – древнейшая функция государства и одно из основных условий развития общества на пути к экономическому и социальному развитию. Как показывает международный опыт, важным условием для решения задачи полномасштабного администрирования налогообложения доходов физических лиц, в целях снижения размеров теневой экономики, является всеобщее декларирование доходов и имущества населения. Таким образом, бюджет какого-либо государства должен систематически пополняться для улучшения экономической ситуации внутри самого государства.

Всеобщее декларирование в Казахстане в 2025 году по форме 250.00 для физических лиц – это важный шаг на пути к улучшению налогового контроля и укреплению финансовой прозрачности. Всеобщее декларирование позволяет государству точнее отслеживать доходы и имущество граждан и юридических лиц. Это способствует повышению уровня налоговых поступлений, так как система позволяет уменьшить случаи уклонения от налогов. Обязательное декларирование даёт налоговым органам более полную картину финансовой ситуации каждого налогоплательщика. Кроме того, всеобщее декларирование способствует более высокому уровню финансовой прозрачности среди граждан и компаний. Это важно не только для налоговых органов, но и для общественного контроля и соблюдения законности. Прозрачность в финансовых вопросах помогает уменьшить коррупцию и способствует честной конкуренции на рынке. Всеобщее декларирование также гарантирует обеспечение сбора более точной информации о доходах и расходах граждан позволяет государственным органам разрабатывать более обоснованную и эффективную экономическую и социальную политику. Например, можно будет точнее оценить социальные потребности населения, а также адекватно корректировать налоговую нагрузку, что является важным для оптимизации государственной политики.

Как происходит процесс всеобщего декларирования?

- Как известно, с 1 января 2025 начнётся четвёртый этап всеобщего декларирования. Граждане Республики Казахстан, достигшие совершеннолетнего возраста, должны будут представить декларацию об активах и обязательствах согласно форме 250.00 (для физических лиц). Следует отметить, что сама форма 250.00, которая будет использоваться в рамках всеобщего декларирования, является унифицированной и стандартизированной. Это упрощает процесс подачи деклараций для граждан, а также позволяет налоговым органам быстрее и эффективнее обрабатывать полученную информацию. В будущем это может привести к автоматизации многих процессов, таких как расчёты и возвраты налогов. Также важно подчеркнуть, что всеобщее декларирование способствует повышению правовой грамотности населения. Люди начинают больше осознавать важность учёта своих доходов, активов и обязательств, а также понимать свои обязанности перед государством. Это может привести к более высокому уровню соблюдения законов и налоговой дисциплины.

Согласно казахстанскому финансовому сервису "Учёт.kz", который занимается бухгалтерским учётом, комментирует и объясняет налоговое законодательство РК, а также занимается налоговой отчётностью по стандартам МСФО и НСФО в Казахстане: "Декларация об активах и обязательствах формы 250.00 предназначена для отражения физическими лицами, указанными в п. 1 ст. 630 НК РК, информации о наличии в Республике Казахстан и за ее пределами ст. 631 НК РК:

1) имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства:

недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания ""река-море"";

транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчётного налогового периода;

2) имущества в Республике Казахстан и (или) за её пределами:

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Республики Казахстан;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица;

задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в РК;

3) прочего имущества, указанного в пункте 4 настоящей статьи".

Необходимо констатировать, что всеобщее декларирование в Казахстане в 2025 году станет важным шагом для повышения финансовой прозрачности, улучшения налогового контроля и борьбы с коррупцией. Данный процесс поспособствует обеспечению как государству, так и гражданам долгосрочные выгоды, улучшая общий экономический климат и уровень доверия к государственным институтам и органам власти в целом. Необходимы прозрачность и демократизация всех финансовых институтов Казахстана, чтобы обеспечить успешное процветание национальной экономики для повышения конкурентоспособности нашей страны на международном уровне с точки зрения экономической модернизации, глобализации и интеграции в мировое сообщество. Казахстан стремится к успешному интегрированию в мировые экономические процессы и поэтому необходимо совершенствовать экономику страны. Для осуществления такого шага, прежде всего, необходимо бороться с теневой экономикой и нелегальными финансовыми операциями на государственном уровне. В связи с этим, необходимо всеобщее декларирование доходов и имущества всех граждан страны, независимо от того, собственники ли это бизнеса, государственные служащие или просто физические лица. Поэтому Республика Казахстан должна демократизировать все политические и экономические процессы на уровне проведения финансово-экономических реформ, чтобы поддерживать и сохранять статус открытого, прозрачного, справедливого и демократического государства. Казахстан имеет отличный потенциал для улучшения своей экономики и создания развитого конкурентоспособного индустриального государства.