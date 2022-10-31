Казахстан идёт по пути амбициозных реформ – глава МИД Германии

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Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналена Бербок прибыла в Казахстан в визитом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала свою оценку, проводимым в Казахстане политическим реформам, подчеркнув, что транспарентность и открытость являются сильными сторонами казахстанского правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Ваша страна сейчас идёт по пути амбициозных реформ. Это касается не только транспарентности, не только расследования январских событий, речь идёт о Референдуме, прошедшем в июне, по итогам которого была убрана смертная казнь из Конституции. Вы также приняли решение о реформе процессуального права. Это очень важный элемент для надёжности правил. Я знаю, что это непростой путь, это длинный путь. Однако, оно того стоит. На этом пути мы будем вас поддерживать в духе партнёрства", - заявила Анналена Бербок по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Астане.

Кроме того, Анналена Бербок поблагодарила казахстанскую сторону за то, что Казахстан занимает четкую позицию по поддержанию миропорядка в нынешних непростых геополитических условиях, что заслуживает большого уважения.

В свою очередь, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди дал понять, что Казахстан будет и далее прилагать максимум усилий для расширения горизонтов взаимодействия с Германией и Евросоюзом в рамках взятого страной многовекторного курса.

"В год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией мы с удовлетворением констатировали высокий уровень доверительного политического диалога и прочного взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Уверен, что Ваш визит, госпожа Бербок, придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами, а также активизации межчеловеческих контактов", - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД РК также рассказал о проводимой Казахстаном работе по привлечению иностранных инвестиции, и в частности, упомянул о том, что Германия, будучи четвёртой по величине экономикой мира, пока не входит в топ-десять стран-инвесторов в нашу экономику.

"Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы. В этих целях нами создана не имеющая аналогов правительственная рабочая группа по взаимодействию с немецкими инвесторами и предпринимателями под руководством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра. Благодаря работе данной группы проекты немецких инвесторов сопровождаются от начала переговоров до полного создания производства. Хотел бы информировать о том, что мы проводим приватизацию 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает дополнительные перспективы для немецких предпринимателей. Немецкие инвестиции, новейшие технологии и ноу-хау и казахстанское сырье, квалифицированные рабочие и благоприятные условия ведения бизнеса создают прочную основу для расширения сотрудничества по принципу "win-win", - добавил он.