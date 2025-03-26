26 марта в Астане состоялась важная встреча между представителями Агентства по атомной энергии и делегацией корейской компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Это событие прошло в рамках конкурентного диалога по выбору поставщика ядерных технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане.

Основной темой обсуждения стало возможное сотрудничество в сфере атомной энергетики, которое включает подготовку квалифицированных кадров, локализацию производства и реализацию совместных проектов. Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил высокий опыт KHNP в проектировании, строительстве и эксплуатации современных реакторов. Он подчеркнул важность открытого диалога с международными партнерами для успешной реализации такого масштабного проекта.

Генеральный директор KHNP Чухо Уанг, в свою очередь, выразил готовность Республики Корея предложить Казахстану свои передовые технологии и наработки в области атомной энергетики, подчеркнув высокую заинтересованность в участии в проекте.

По информации ведомства, встреча с корейскими партнерами стала завершающим этапом переговоров с потенциальными поставщиками ядерных технологий, что открывает новые горизонты для развития атомной энергетики в Казахстане.