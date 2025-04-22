Министерство экологии и природных ресурсов РК подписало Меморандум о взаимопонимании с Азиатской организацией сотрудничества в лесном секторе (AFoCO) и южнокорейской корпорацией KT&G. Соглашение предусматривает реализацию совместного проекта по восстановлению лесов в Абайской области, пострадавшей от крупных пожаров, передаёт BaigeNews.kz.

Проект стартует в день подписания и рассчитан до 31 декабря 2027 года с возможностью продления.

В рамках инициативы KT&G Green Globe планируется проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению, внедрению современных технологий и профилактике лесных пожаров. В частности, на пострадавших участках будет высажена сосна обыкновенная с участием местных жителей и казахстанского филиала KT&G. Также предусмотрено внедрение корейских цифровых решений для мониторинга и предупреждения пожаров, проведение тренингов и семинаров для специалистов лесной службы в Алматы.

Дополнительно проект включает образовательные кампании, направленные на повышение уровня информированности населения о причинах и способах предотвращения возгораний, а также снижение рисков, связанных с человеческим фактором.

Меморандум стал продолжением экологического сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей. В июне 2024 года в ходе визита президента Республики Корея подписан межправительственный документ между Министерством экологии Казахстана и Лесной службой Кореи. Он охватывает широкий спектр направлений, включая совершенствование законодательства, защиту биоразнообразия и восстановление экосистем.

Казахстанские специалисты уже прошли обучение в Корее и Франции по современным методам лесовосстановления и пожарной безопасности, участвовали в международных экологических программах AFoCO STEP 2024 и AFoCO–French MOFA 2024 совместно с Университетом Монпелье и французским Центром по борьбе с лесными пожарами Валабре.

Министерство экологии и природных ресурсов РК высоко оценивает поддержку AFoCO и корпорации KT&G, подчеркивая, что реализация проекта способствует восстановлению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и устойчивости экосистем к климатическим и техногенным угрозам.