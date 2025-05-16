В Кызылординской области стартовала вторая фаза масштабного проекта по восстановлению Северного Аральского моря, передаёт BaigeNews.kz. На Кокаральской плотине министр водных ресурсов Казахстана Нуржан Нуржигитов и представитель Всемирного банка Самех Вахба обсудили детали будущих работ.

Ключевые цели - реконструкция плотины, строительство нового гидроузла и поднятие уровня моря до 44 метров. В результате площадь водоема вырастет до 3913 км², а объем воды - до 34 кубокилометров. Заполнение планируют завершить за 4–5 лет.

"Мы рассмотрели несколько вариантов реализации проекта. Для поиска оптимального решения с начала этого года прошло несколько совещаний с участием представителей акимата Кызылординской области и акимата Аральского района. Неоднократно проводились встречи специалистов нашего министерства с общественностью и местными жителями. В рамках рабочей поездки в регион я провел встречу с гражданами с участием депутатов Парламента, проектировщиков, ветеранов водохозяйственной отрасли и других заинтересованных госорганов. На ней мы выслушали предложения жителей Аральского района и города Аральск, обсудили вопросы по реализации проекта. Выбранный вариант является оптимальным в плане сроков, а также учитывает реальную обстановку в бассейне реки Сырдарья", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Проект принесёт региону экологическое и экономическое оживление: ожидается рост занятости в рыболовстве, сельском хозяйстве, туризме и переработке продукции. По словам Вахбы, это уникальный пример для всего мира - как восстановить целую экосистему после масштабной катастрофы.

"Сегодня мы посетили завод по переработке рыбы и увидели, как много рабочих мест будут созданы в регионе после реализации проекта. Также появятся возможности для трудоустройства в других секторах, включая сельское хозяйство, животноводство и туризм. Таким образом проект позволит создать новые экономические возможности для всей области. Проект по сохранению Северного Арала для нас очень важен, так как он показывает всему миру пример восстановления целой экосистемы", - отметил региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

Экспертиза ТЭО завершится к декабрю 2025 года. Первые успехи уже налицо: по итогам первой фазы солёность воды в Арале снизилась в 4 раза, рыболовство достигло 8 тысяч тонн в год, а сотни квадратных километров мёртвого дна снова покрылись водой.