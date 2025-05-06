Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провёл официальную встречу с Генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, прибывшим с государственным визитом. Главной темой переговоров стало углубление торгово-экономических связей между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.

В центре обсуждения - реализация подписанного ранее Совместного заявления о стратегическом партнёрстве между Казахстаном и Вьетнамом. Лидеры обозначили приоритеты сотрудничества в сферах торговли, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, цифровизации и туризма.

Казахстан выразил готовность расширить экспорт по 35 ключевым направлениям, включая нефтехимию, металлургию, машиностроение и продукцию пищевой промышленности. Цель - довести товарооборот до 2 млрд долларов.

Особенно динамично развивается аграрный сектор: за год экспорт казахстанской сельхозпродукции во Вьетнам вырос в 15 раз. Обе стороны заинтересованы в совместной разработке и внедрении передовых агротехнологий.

Важный акцент сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), что позволит значительно ускорить доставку грузов между странами и укрепит логистическую устойчивость региона.

По итогам переговоров стороны подтвердили стратегическую заинтересованность в расширении взаимовыгодного партнёрства и выразили готовность активизировать усилия по укреплению экономических связей.

Ранее мы сообщали, что Казахстан и Вьетнам договорились о правовом сотрудничестве до 2027 года.