Казахстан и Вьетнам подписали соглашения о побратимстве, цифровизации и геологоразведке
Токаев и То Лам договорились о технологическом и гуманитарном сотрудничестве.
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
107Фото: Акорда
По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление, передаёт Baigenews.kz.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
- Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;
- Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
- Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
- Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;
- Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;
- Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;
- Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил То Лама орденом "Достық" I степени.
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