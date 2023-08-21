Казахстан и Вьетнам подписали соглашение о безвизовом режиме
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
153Фото: akorda.kz
Казахстан и Вьетнам подписали соглашение об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам были подписаны следующие документы:
- План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;
- Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;
- Меморандум о сотрудничестве между АО "Центр торговой политики "QazTrade" и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;
- Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам; 6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО "Казпочта" и Корпорацией Viet Post;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО "НK "КазМунайГаз" и Sovico Group;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО "Қазақстан Темір Жолы" и Sovico Group;
- Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;
- Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;
- Меморандум о взаимопонимании между АО "Агентство "Хабар" и Vietnam Television.
Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, а также почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина.
В ходе визита Президент РК отметил, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достигнет 1 млрд долларов до конца 2023 года.
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