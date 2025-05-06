В рамках государственного визита в Казахстан Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Акорде состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам на 2025–2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписали Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев и его вьетнамский коллега Нгуен Хай Нинь.

Программа направлена на укрепление правового взаимодействия между двумя странами и предусматривает сотрудничество в ряде ключевых направлений:

оказание правовой помощи по гражданским делам;

регистрация сделок и юридическое сопровождение судебных процессов;

обмен опытом по исполнению судебных решений;

развитие судебной экспертизы;

обмен правовыми публикациями и материалами.

Ожидается, что реализация Программы не только углубит сотрудничество между профильными ведомствами, но и будет способствовать повышению эффективности правовой системы обеих стран.

Ранее мы писали о том, что Казахстан и Вьетнам подписали соглашения о побратимстве, цифровизации и геологоразведке.