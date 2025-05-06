Казахстан и Вьетнам договорились о правовом сотрудничестве до 2027 года
Казахстан и Вьетнам наладят обмен опытом в сфере исполнения судебных решений.
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В рамках государственного визита в Казахстан Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Акорде состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам на 2025–2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.
Документ подписали Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев и его вьетнамский коллега Нгуен Хай Нинь.
Программа направлена на укрепление правового взаимодействия между двумя странами и предусматривает сотрудничество в ряде ключевых направлений:
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оказание правовой помощи по гражданским делам;
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регистрация сделок и юридическое сопровождение судебных процессов;
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обмен опытом по исполнению судебных решений;
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развитие судебной экспертизы;
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обмен правовыми публикациями и материалами.
Ожидается, что реализация Программы не только углубит сотрудничество между профильными ведомствами, но и будет способствовать повышению эффективности правовой системы обеих стран.
Ранее мы писали о том, что Казахстан и Вьетнам подписали соглашения о побратимстве, цифровизации и геологоразведке.
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