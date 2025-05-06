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  • 6 Мая, 17:46
  • BAIGENEWS

Казахстан и Вьетнам договорились о правовом сотрудничестве до 2027 года

Казахстан и Вьетнам наладят обмен опытом в сфере исполнения судебных решений.

Сегодня, 15:33
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Акорда Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: Акорда

В рамках государственного визита в Казахстан Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Акорде состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам на 2025–2027 годы, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписали Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев и его вьетнамский коллега Нгуен Хай Нинь.

Программа направлена на укрепление правового взаимодействия между двумя странами и предусматривает сотрудничество в ряде ключевых направлений:

  • оказание правовой помощи по гражданским делам;

  • регистрация сделок и юридическое сопровождение судебных процессов;

  • обмен опытом по исполнению судебных решений;

  • развитие судебной экспертизы;

  • обмен правовыми публикациями и материалами.

Ожидается, что реализация Программы не только углубит сотрудничество между профильными ведомствами, но и будет способствовать повышению эффективности правовой системы обеих стран.

Ранее мы писали о том, что Казахстан и Вьетнам подписали соглашения о побратимстве, цифровизации и геологоразведке. 

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