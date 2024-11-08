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Казахстан и Вьетнам будут обмениваться осужденными

Сегодня, 18:06
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azernews.az Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: azernews.az

Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осуждённых лиц", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

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