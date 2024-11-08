Казахстан и Вьетнам будут обмениваться осужденными

Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осуждённых лиц", - говорится в сообщении.