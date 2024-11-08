Казахстан и Вьетнам будут обмениваться осужденными
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
125Фото: azernews.az
Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осуждённых лиц", - говорится в сообщении.
Текст закона публикуется в печати.