В Астане состоялась встреча министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в энергетике, передаёт BaigeNews.kz.

Министры говорили о состоянии и перспективах развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.

Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения "Рожковское", в котором участвуют обе компании. Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договорённость о тестовых поставках в течении 2025 года.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.

"Казахстан высоко ценит стратегическое партнёрство с Венгрией. Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии. Уверен, что совместные усилия будут способствовать устойчивому развитию энергетических систем наших стран и укреплению энергетической безопасности", - заявил министр энергетик РК Алмасадам Саткалиев.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.