Казахстан и Узбекистан запустят новый железнодорожный маршрут
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В Астане состоялась рабочая встреча руководства АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", на которой обсудили вопросы развития пассажирских перевозок и укрепления партнерства между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов и создана рабочая группа для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов стал запуск туристического поезда "Jibek Joly".
Стороны также рассмотрели возможность открытия новых международных маршрутов, включая "Астана-Самарканд", который станет важным шагом в развитии туристического потенциала.
По предложению узбекской стороны был пересмотрен график движения поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что сделало время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.
Поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" за прошлый год перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает высокий интерес к маршруту. Протяженность маршрута между странами составляет 988 км.
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