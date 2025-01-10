В Астане состоялась рабочая встреча руководства АО "Пассажирские перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", на которой обсудили вопросы развития пассажирских перевозок и укрепления партнерства между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.



По итогам переговоров было подписано соглашение о курсировании туристических поездов и создана рабочая группа для реализации совместных проектов. Одним из первых шагов стал запуск туристического поезда "Jibek Joly".



Стороны также рассмотрели возможность открытия новых международных маршрутов, включая "Астана-Самарканд", который станет важным шагом в развитии туристического потенциала.



По предложению узбекской стороны был пересмотрен график движения поезда №1/2 "Алматы-Ташкент", что сделало время отправления и прибытия более удобным для пассажиров.



Поезд №1/2 "Алматы-Ташкент" за прошлый год перевез более 72 тысяч пассажиров, что подчеркивает высокий интерес к маршруту. Протяженность маршрута между странами составляет 988 км.