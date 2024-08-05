Казахстан и Узбекистан уверенно следуют по пути масштабных преобразований - Ерлан Карин

Государственный советник Ерлан Карин вместе с помощником президента Республики Узбекистан Саидой Мирзиёевой посетили мероприятие, организованное интеллектуальным клубом Zakovat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На открытии мероприятия Ерлан Карин выступил с приветствием для участников. В выступлении он отметил, что проект Zakovat стал ещё одним мостом, соединяющим страны и благоприятно влияющим на укрепление двусторонних культурно-гуманитарных связей.

Он обратил внимание на то, что президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает необходимость укоренения в обществе прогрессивных ценностей и установок, культа знаний, профессионализма. За последние несколько лет в Казахстане были приняты меры по повышению статуса педагогов и врачей, деятелей культуры и искусства, поддержке креативной индустрии, а также увеличено количество грантов на исследования и стажировки молодых учёных, создан Президентский молодёжный кадровый резерв. Эти ценности и проекты во многом перекликаются с идеологией клуба Zakovat.

Кроме того, государственный советник подчеркнул, что Казахстан и Узбекистан уверенно следуют по пути масштабных преобразований.

В заключение Ерлан Карин выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество Казахстана и Узбекистана будет и впредь укрепляться во благо братских народов двух стран.

Саида Мирзиёева обратила внимание на то, что молодёжь играет важную роль в созидательных процессах и выступает ключевым драйвером прогресса.

В этой связи она подчеркнула значимость проекта Zakovat в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. По её словам, проекты такого рода положительно влияют на повышение качества человеческого капитала стран Центральной Азии.

Глава узбекской делегации отметила активный политический диалог президентов Узбекистана и Казахстана, который способствует укреплению статуса Центральной Азии в качестве безопасного, процветающего региона.