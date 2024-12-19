В Ташкенте состоялась встреча представителей Минкультуры и информации Казахстана и Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана. Стороны подписали План взаимодействия в информационной сфере на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

Документ включает организацию обмена медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для СМИ, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых журналистов и совместную борьбу с дезинформацией.

В МКИ Казахстана подчеркнули важность интеграции совместных медиапроектов и необходимость разработки механизмов противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Стороны договорились организовать пресс-туры для представителей СМИ с целью обмена опытом между Казахстаном и Узбекистаном.

Кроме того, во время встречи управляющий директор телерадиокомплекса Президента РК Роберт Мурадян рассказал о планах и перспективах казахстанского телеканала Silk Way по укреплению сотрудничества и обмену контентом со странами Центральной Азии.

По итогам обсуждения стороны выразили готовность к взаимному обмену контентом.

С 17 по 19 декабря казахстанская делегация также участвует в VI совещании министров и старших должностных лиц, ответственных за СМИ и информацию государств-членов Организации тюркских государств.