На пленарном заседании Мажилиса Парламента представлен законопроект о ратификации соглашения "О регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия". Документ представил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Центр будет расположен на границе Казахстана и Узбекистана, вблизи КПП "Атамекен" и "Гулистан". На его территории разместят производственные площадки, склады и транспортную инфраструктуру. Это позволит снизить логистические издержки, ускорить грузоперевозки и уменьшить конечную стоимость продукции для потребителей. Также проект будет способствовать развитию кооперации в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

Общая площадь Центра составит 100 гектаров, по 50 гектаров с каждой стороны. Определенной территории будет присвоен статус региональной индустриальной зоны.

Финансирование строительства обеспечат частные инвестиции. Акимат Туркестанской области провел открытый конкурс и определил основного инвестора, который займется строительством внутренней и внешней инфраструктуры.

"Технические и строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года, а официальное открытие намечено на первую половину 2027 года. Центр окажет поддержку в создании новых производств и рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитии машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электротехники, химической, кожевенной, текстильной и швейной промышленности. Кроме того, будет реализован проект компании Global Textile по производству готовой текстильной продукции", - сказал Шаккалиев.

К слову, ратификация соглашения и создание Центра усилят двусторонние торгово-экономические связи и активизируют деловую кооперацию между предпринимателями двух стран.