Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся развития регионального сотрудничества и предстоящего саммита "Центральная Азия – Европейский Союз", передаёт BaigeNews.kz.

Токаев отметил исключительное значение саммита и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию диалога региона с Европейским Союзом.

Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также высокую динамику развития двустороннего сотрудничества. Они подтвердили готовность продолжать расширение взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Узбекистаном.