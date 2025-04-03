Казахстан и Узбекистан подтверждают готовность к расширению партнерства
Токаев встретился с Мирзиёевым: обсуждены вопросы саммита и двустороннего сотрудничества.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся развития регионального сотрудничества и предстоящего саммита "Центральная Азия – Европейский Союз", передаёт BaigeNews.kz.
Токаев отметил исключительное значение саммита и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию диалога региона с Европейским Союзом.
Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также высокую динамику развития двустороннего сотрудничества. Они подтвердили готовность продолжать расширение взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Узбекистаном.
Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.
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