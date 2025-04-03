  • 3 Апреля, 21:28
  • BAIGENEWS

Казахстан и Узбекистан подтверждают готовность к расширению партнерства

Токаев встретился с Мирзиёевым: обсуждены вопросы саммита и двустороннего сотрудничества.

Сегодня, 21:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
66
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которой были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся развития регионального сотрудничества и предстоящего саммита "Центральная Азия – Европейский Союз", передаёт BaigeNews.kz.

Токаев отметил исключительное значение саммита и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию диалога региона с Европейским Союзом.

Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также высокую динамику развития двустороннего сотрудничества. Они подтвердили готовность продолжать расширение взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее мы писали о том, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд.

Самое читаемое

Наверх